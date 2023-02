-Publicidad-

El Congreso de Puebla no tiene una fecha para aprobar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial porque no existe un mecanismo para que haga una consulta ciudadana cuando se trata de una nueva legislación; para tenerlo, hay una iniciativa pendiente.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, la diputada Isabel Merlo Talavera, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Poder Legislativo, luego de que organizaciones reclamaron al Legislativo local por no avanzar en emisión de dicha ley pese a que existe un estudio al respecto.

Reconoció que no puede decir con exactitud cuándo se abordará el tema e incluso no tiene certeza de que se haga en actual periodo de sesiones, pues no puede «hablar a nombre de todos los diputados» y primero debe haber consensos.

“El tema de legislar ante los medios a veces les gana a algunos compañeros. La legislación es dentro del Congreso y se construye consenso. No es que alguien determine por sí mismo cuando se debe abordar”, sostuvo.

Afirmó que “es muy diferente” la consulta para las leyes de Educación y Pueblos y Comunidades Indígenas, en comparación con la de Movilidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó las primeras dos, mientras que, para la otra, el Congreso no tiene un mecanismo ni la facultad para dicho ejercicio.

Por ello, en diciembre pasado ella presentó una reforma al artículo 57 de la Constitución local, a fin de que el Congreso tenga facultades para realizar consultas previas a los grupos de población que se requieran para la creación de nuevas leyes. En este caso, se consultaría a las personas con discapacidad.

Consulta es diferente a ordenadas por SCJN, afirma

Remarcó que, si bien son procesos parecen similares, en su aplicación son diferentes, por lo que es necesario tener primero el mecanismo establecido a nivel local, para dar paso a la homologación de la ley estatal con la general, aprobada por el Senado el año pasado.

“No hay una fecha determinada para legislar sobre un tema en particular. Siempre está abierta la posibilidad de un consenso en comisiones. Luego, mediante un dictamen, se debe convencer sobre el proceso que se debe seguir y que tenemos claro todos como diputados”, detalló.

Sin embargo, Merlo Talavera aseveró que “es una obligación” que tienen como diputados atender dicho tema, pero se tiene que hacer conforme a los procedimientos para no caer en errores ni omisiones.

En octubre pasado, el ahora difunto gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió que en dicho mes los diputados revisaran y aprobaran la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que sería la tercera entidad del país en adecuar dicha iniciativa.

LPR