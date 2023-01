-Publicidad-

Alumnos del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla (Iavep) pidieron a la directora Laura Rosalinda Ramírez Moreno cuándo pagarán las nuevas cuotas, que pasaron de mil 315 pesos anuales a mil 250 semestrales, y saber el destino de los recursos.

También llamaron al encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Luis Sorcia Ramírez, que los apoye para que sus demandas sean atendidas, pues durante enero no han recibido respuestas claras por parte de la dirección.

En entrevista con Ángulo 7, la alumna Rachell Gabriela Macías Garay comentó que el incremento de este cobro fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 16 de diciembre del 2022, pero la dirección de la escuela no dio a aviso a la comunidad estudiantil.

Los estudiantes se enteraron del alza por quienes se acercaban a preguntar a la administración, donde les aseguraban que habían pegado las nuevas cuotas publicadas en el POE en unas mamparas de la planta baja, pero la información no se podía divisar porque había anuncios externos y de años anteriores.

Hasta el momento, saben que el cobro se hará a partir del próximo semestre, pero tienen una fecha certera, pues el subdirector del Instituto Enrique Revilla Cerrillo les dijo que será el 13 de febrero y, por otro lado, los administrativos les comentan a los alumnos es el 7 del mismo mes.

Ante estas fechas, los alumnos consideran que el tiempo es insuficiente para que consigan los recursos que les permitan solventar la nueva cuota, que subió más del doble respecto al año pasado.

Además de este pago, gastan aproximadamente entre dos mil y tres mil pesos por su material de trabajo al inicio de cada semestre.

Carecen de agua y hay daños en estructura

Entre las problemáticas del Instituto de Artes Visuales del Estado, los estudiantes carecen de material sanitario como papel higiénico, jabón para manos y no cuentan con servicio de agua para su uso.

Macías Garay también explicó que en infraestructura, hay humedad, cuarteaduras, el barandal se encuentra inestable, hay goteras y no hay salones adecuados para pintura, además de que no hay suficiente luz, sus proyectores no sirven y la instalación eléctrica falla.

Por otro lado, también pidieron a la directora Laura Rosalinda Ramírez Moreno, que atendiera los casos de acoso que habían, donde se denunciaron a seis profesores, de los cuales, algunos les cambiaron clases o fueron jubilados pero no despedidos.

Ante esto, comentó que en el mes de marzo del año pasado, se hizo una marcha para exigirle a la SEP que diera continuidad, quien accedió pero hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna, a pesar de haber solicitado información al respecto del caso.

