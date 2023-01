-Publicidad-

La prestadora de servicios Crecimiento Compartido “defrauda” a usuarios en Puebla, pues ofrece préstamos a través de WhatsApp y hace un “precargo” a tarjeta como supuesto requisito previo, pero termina vendiendo una “consultoría” sin asegurar la entrega del dinero.

En entrevista con Ángulo 7, Raúl narró que la primera vez que empleados de la supuesta financiera se comunicaron con él fue por mensaje de Martha Rodríguez, el 29 de julio de 2022, al cual no respondió, así como en una segunda ocasión, el 23 de noviembre del mismo año.

En la tercera ocasión, lo contactó Ana Coyotl y él aceptó tramitar el préstamo por necesidad, para lo cual acudió por la tarde del 16 de diciembre a las oficinas, ubicadas en la calle 6 Sur 3902, Oficina 202, piso 2, de la colonia Anzures, en Puebla capital.

Ese mismo día, fue atendido por el asesor colombiano Santiago Álvarez, quien le informó que le ofrecían 80 mil pesos con una tasa de interés del 16 por ciento, pero, al verificar su perfil crediticio, le propuso una línea de hasta medio millón de pesos, de lo cuales Raúl aceptó 200 mil con una tasa del 7.33 por ciento.

Al no llevar los documentos que le solicitaron, acordó entregarlos horas más tarde a través de WhatsApp, por lo que le imprimieron el contrato, en el cual se percató de que le pedían una tarjeta de débito para hacer un precargo que le prometieron devolver más adelante.

Raúl continuó con el proceso y envió su comprobante de domicilio. También accedió a que le hicieran un cargo de cinco mil 600 pesos, aunque el banco le avisó posteriormente que habían intentado cobrarle 14 mil pesos.

El 17 de diciembre, lo citan en las oficinas de Crecimiento Compartido el 19 de diciembre para validar los datos bancarios para el depósito.

Tras “precargo”, buscan cobrarle más

Sin embargo, el discurso de las personas que lo atienden dio un giro el 20 de diciembre, cuando le comentaron que no procedía el depósito sin antes pagar “el IVA correspondiente a 32 mil pesos”, el cual se iba a dividir en partes iguales entre el “inversor, Crecimiento Compartido y el solicitante”, por lo que le pidieron a Raúl hacer otro depósito por 10 mil 666 pesos.

«A lo cual no estuve de acuerdo y le dije: oye si tú me estás ofreciendo un préstamo, pues cómo es que yo voy a depositar y pues me iban a depositar 200 mil pesos y el IVA era de 32 mil pesos. Entonces no estoy de acuerdo y no lo voy a depositar», relató.

Le insistieron en realizar este cobro a su tarjeta para no perder la tasa prometida, aunque Santiago Álvarez no mencionó nada al respecto en la firma del contrato.

Al llamar a atención a clientes, le explicaron que en el contrato estipulaba el cobro de honorarios, consulta y demás cargos, por lo que decidió volver a reunirse con Santiago Álvarez, quien negó a Raúl conocer de estos cargos.

Incluso le ofreció a Raúl culminar el trato de manera ajena a la empresa, pues le había “caído muy bien”, y exponiendo que, si aceptaba, no se le haría el cobro del IVA.

Sin embargo, Raúl no accedió al trato y exigió su dinero de regreso por no cumplir con lo prometido, a lo cual Santiago le respondió que no había nadie en las oficinas que pudiera atender esa solicitud.

Para el 26 de diciembre, Raúl es citado en la prestadora de servicios, donde lo atendió la asesora Carla Martínez, quien le aclaró que la empresa no presta dinero, sino que asesora a pensionados y jubilados.

Raúl pidió imprimir en una hoja membretada de la empresa su solicitud de devolución. En ella, pide la devolución de los cinco mil 603 pesos que le cobraron el 17 de diciembre y da por concluida cualquier relación contractual que lo unía para todos los efectos legales.

A la fecha, Raúl no ha recibido el dinero de vuelta, por lo que pide a la Secretaría de Hacienda que investigue a esta prestadora de servicio, pues sabe que hay al menos otros tres casos como el suyo, en los cuales las personas involucradas han depositado hasta 16 mil pesos tras la promesa de que les iban a hacer préstamos grandes y a tasas de interés atractivas.

