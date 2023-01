-Publicidad-

Jaime Natale Uranga, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no descartó contender para ser alcalde de Puebla en 2024, aunque señaló que ello dependerá de la alianza con Morena; también expresó su apoyo personal al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que en la política nunca se puede descartar algún tipo de movimiento, aunque recalcó que por el momento se encuentra enfocado en su labor como presidente estatal y de reforzar al PVEM, así como de su crecimiento de cara al proceso electoral local y federal.

Dijo que aún no analizan sí compiten solos por los cargos en los ayuntamientos como se contempló desde el año pasado, o si van en alianza, ya que eso se va definir en los siguientes meses, por ello es que para este 2023 se van a renovar varios de los comités municipales.

Indicó que esto se hace, tanto con miras a competir solos para contar con la estructura suficiente al interior del estado, así como si van una coalición ser un aliado fortalecido que le sirva a la alianza.

“Por lo pronto estoy ocupado en mi labor como dirigente del partido y como diputado, obviamente no lo descartaría. Siempre que estás en política no hay que descartar cualquier tipo de movimiento, pero estoy concentrado en el partido, no lo tengo en agenda, sino en el crecimiento”, expresó.

Apoyo a Ebrard es personal, no como dirigente

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si se sumaría al respaldo que su primo Juan Carlos Natale López y su tío Marco Antonio Natale Gutiérrez dieron al canciller el martes pasado, comentó que él al ser dirigente del PVEM se tiene que mantener al margen y no hará eventos ni proselitismo a favor de Ebrard Casaubón.

Sin embargo, dijo que a título personal consideró que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) es la mejor opción para la presidencia de México, por lo que si llega a ser invitado a algún evento acudirá para escucharlo, como lo hizo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Mencionó que “si el día de mañana” hay coalición y un proceso interno del PVEM, será bienvenido, pero dejó en claro que hacer trabajos a favor de él no, pues solo los hará a favor del partido verde, del crecimiento y de la estructura.

“Como dirigente de un partido obviamente yo me tengo que mantener al margen, falta mucho todavía, vamos a ver si vamos en coalición como son en lo nacional y lo estatal, yo estaré ajeno a esa estructura, cuando él venga si me hay alguna invitación claro que sí me gustaría escucharlo”, expresó.