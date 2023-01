-Publicidad-

El gobierno estatal amplió seis meses el periodo de verificación para las unidades de transporte público que no lo han hecho por no tener centros cerca; los operativos para los que no cumplieron iniciarán en dos semanas, pues de 36 mil apenas lo ha hecho el 10 por ciento.

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en compañía de las secretarias de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara y de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, manifestó que para ello se emitirá un decreto, ya que la finalidad es cuidar el medio ambiente y no recaudatorio.

El mandatario poblano llamó a los concesionarios a cumplir con el programa de verificación, por lo que advirtió que no se permitirán acuerdos en “lo oscurito” ni privilegios, pues todo debe ser transparente, por ello es que se tiene una ruta “muy trazada” para dar las condiciones necesarias y no exista pretexto.

Por su parte, la titular de Medio Ambiente informó que podrán seguir verificando las unidades del transporte público solo si las concesiones tienen domicilio distinto a Puebla, San Andrés, Huejotzingo, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán, que es donde actualmente se tienen los centros.

Esto, pues dijo que al último corte que se hizo, 83 mil vehículos han acudido a dicho servicio, de los cuales el 82 por ciento obtuvieron su resultado satisfactorio, es decir, 68 mil 60, así como 860 propietarios de automovilistas lograron su holograma exento y 580 reconocimientos de verificación de estados no CAMe, entre ellos Veracruz.

La funcionaria estatal sostuvo que fueron 10 semanas las que se dieron para el cumplimiento, por lo que la ampliación solo será para los que no tiene centros cerca, la cual será conforme al calendario del primer semestre, por lo que tendrán seis adicionales.

Van 317 unidades de RUTA verificadas

Esto debido a que los transportistas tienen que salir de sus municipios originarios a las demarcaciones donde sí hay centros de verificación, lo que representa una dificultad extra para ellos.

Agregó que de octubre a diciembre del año pasado se verificaron 317 unidades de las líneas 3 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mientras que la verificación de la Línea 1 está incompleta, por lo que en los siguientes días será completado el proceso.

En ese tenor, dijo que a partir de este lunes inicia la verificación obligatoria para todos los vehículos particulares, conforme al calendario, por lo que a partir de marzo iniciarán los operativos para revisar a los que les corresponde entre enero y febrero.

De igual forma, comentó que a pesar de que ya se estableció un calendario, los usuarios que lo necesiten y aún no les corresponda, pueden acudir antes de las fechas marcadas para tener la documentación en regla.

Operativos inician en 15 días: SMT

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, comentó que dentro de 15 días comenzarán los operativos para retirar aquellas unidades cuya alta contaminación sea visible, mientras que los que no verifiquen, si bien no serán retiradas de circulación, sí serán multadas, cuyo monto es de casi 2 mil pesos.

Aseguró que la dependencia está preparada para ir supliendo las unidades que vayan saliendo de circulación, al tiempo de exhortar a los concesionarios a cumplir con el procedimiento y cambiar aquellos vehículos que tengan más de 10 años, pues la mayoría del transporte público excede dicha antigüedad y son obsoletas.

«Les daremos 15 días de plazo para que puedan llevar a cabo esa verificación, los municipios en los lugares donde ya hay centros de verificación, y no verificaron en tiempo y plazos que fueron de 10 semanas, entonces no detendremos los vehículos, pero si se tendrá multa, por eso los invitamos a que acudan», declaró.