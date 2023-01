Parquímetros el domingo y vigilar calles contra apartado, plantean

-Publicidad-

Comerciantes del Centro Histórico de Puebla plantearon al ayuntamiento considerar que el programa de parquímetros opere también los domingos y que haya operativos en calles aledañas a polígono para evitar el apartado de lugares, además de aclarar cuánto costará la quinta hora.

En entrevista con Ángulo 7, Marco Antonio Prósperi Calderón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla, calificó como positivo que el Cabildo haya aprobado esta medida el 25 de diciembre de 2022, pues era una petición del gremio y reiteró que también se solicitó mantener el costo de cinco pesos por hora.

Este tipo de estacionamiento ha “democratizado” el espacio público, pues ahora a toda hora se puede encontrar algún lugar para dejar el vehículo, además de que es un tiempo suficiente para que los automovilistas acudan al primer cuadro de la ciudad a hacer sus compras u otras actividades.

Si bien dijo que se tiene que pagar, ha generado un beneficio para los comerciantes, pues traerá consigo más ingresos para los negocios, además de que se da mayor movilidad, a diferencia de meses atrás cuando después de las 9 de la mañana era difícil transitar por esta zona.

Sin embargo, comentó que, como todo programa, es mejorable, por lo que hay algunas peticiones que, si bien han sido escuchadas, no se han concretado, como ampliarlo a que también sea el domingo y no solo el sábado, que se reduzca el horario de 10 de la mañana a las 8 de la noche, ya que el movimiento comercial es en este lapso, así como se dé un espacio en los hoteles para la carga y descarga de equipaje.

Debe difundirse cómo funcionará quinta hora

Sobre el tema, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH) pidió conocer cómo funcionará y cuánto costará la quinta hora aprobada por el Cabildo, ya que por las 4 que se tenían el costo era de 20 pesos con la primera gratis.

Manifestó que desde un principio propusieron que la primera hora se cobrará y no se quedará gratis, ya que eso genera que la gente solo vaya por lo que necesita sin tardarse mucho tiempo y no pague por estacionarse en la vía pública, como en muchos casos ocurre.

“No se trata tanto del tiempo, si tú tienes para pagar puedes estar el tiempo que necesites, no es que le digas a alguien, solo dispones de 5 horas, hay estrategias que se pueden generar para mejorar aún más la movilidad en el centro, que ese debe ser el principal objetivo”, expresó.

Sostuvo que el fin de semana es cuando más gente acude a esta zona, pues hasta en 70 por ciento se incrementa, por lo que se debe estudiar que sea igual en estos días, sumado a que se vigile que en otras calles donde no se tienen parquímetros, como de la 14 a 18 Oriente-Poniente, se vigile el uso del espacio público, ya que sigue habiendo apartado de lugares.

Asimismo, puntualizó que otra de las cuestiones que se debe mejorar el lapso que se da para pagar el parquímetro, pues se han dado casos en donde el supervisor de movilidad levanta la infracción sin realmente saber si ya pasaron los 15 minutos que se dan de tolerancia, pues como comerciantes han recibido quejas de ello, principalmente de turistas.

Medida drástica colocar inmovilizadores

Respecto a la colocación de inmovilizadores “arañas” a quienes se estaciones sin placas, lo calificaron como una medida drástica, pues solo “estarán a la casa” de quien circula así, por lo que en lugar de ello se tendrían que implementar otras estrategias para evitar estas prácticas.

Y es que, enfatizaron, no se sabe quiénes serán los encargados de colocarlas, ni tampoco si ya se tienen, además de que cuestionaron sobre si se ha detectado este tipo de unidades, no las tengan identificadas para sancionarlas de otra forma, pues tampoco creen que sean muchas las que lo hagan.

Comunicaron que la subsecretaría de Movilidad debe tener un registro de qué autos son los que están usando el sistema y cuáles no, ya que no se vale que “quieran sorprender” con los inmovilizadores, pues igual se pudo tratar de que los infraccionaron y no han pagado la multa, además de que la ley no permite circular sin dicha matrícula.

“Pareciera que lo que quieres en recaudar, hay otras calles donde está el comercio informal que ponen a veces su vehículo durante todo el día y no les hacen algo, parece que es contra el turista, el reglamento tendría que aplicarse parejo, no en una zona si y en otras no”, enfatizaron.

