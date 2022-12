-Publicidad-

Familiares de los dos hombres baleados el sábado por policías municipales, en la colonia Reforma Sur, exigieron a la FGE procurar castigo a los responsables de la muerte de Guillermo y reparación del daño a Mariano, quien sigue hospitalizado, así como no criminalizarlos.

En entrevista con Ángulo 7, Maricela Flores, prima de ellos, relató que en total fueron seis los que agredidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cinco con armas de fuego de los propios efectivos y otra persona más que fue lastimada al ser “arrastrada” por uno de ellos.

Indicó que Guillermo, de 44 años, perdió la vida en el lugar, mientras que Mariano, de 39 años, quedó gravemente herido y se encuentra internado en el hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, el cual en un principio estuvo en coma, pero ha ido mejorando.

“Ya está un poco estable, pero eso no significa que ya por eso va salir mañana, porque las balas le lastimaron sus órganos y otras partes del cuerpo como el brazo, está a un 50 por ciento que lo pierda, pero los doctores no nos dan una respuesta exacta de ya la brincó, nos dicen que ya abrió los ojos, pero no nos dan un pronóstico concreto”, asentó.

-Publicidad-

Refirió que todos iban al día y eran el sustento de su mamá, por lo que en estos días han recibido apoyo de los vecinos para poder costear el velorio y sepelio del que perdió la vida, así como para los trámites para el espació en el panteón; a la fecha se han gastado más de 10 mil pesos.

Dijo que, aunque han sido visitados por personal del ayuntamiento de Puebla, solo han sido trabajadores de dependencias que los entrevistan y dicen que los van apoyar, pero hasta el momento eso no ha sucedido, además de que tampoco han sido visitados por algún funcionario de mayor nivel.

Recordó que los hechos derivaron porque un familiar, recién había llegado de viaje, por lo que fue con su mamá al Oxxo y los policías llegaron a revisarlo, lo cual en un principio así fue, pero igual quieren ver su mochila, a lo que ya no accedió y se echó a correr hasta llegar a la 13 Sur donde gritó y los vecinos salieron, lo que desató los hechos.

- Publicidad -

Sin recibir apoyo de autoridades

Consideró que los policías se vieron encerrados y eso ocasionó que dispararon, pues cuando llegaron a dicha calle ya llevaban sus armas, siendo dos los que las usaron, mientras que los otros dos solo vieron, pero al final de cuentas todos son responsables, lo cual quedó grabado en las cámaras.

“Si ya le quitaron a uno, el que está en el hospital no sabemos si pueda trabajar, uno más que igual anda acá hace uno que otro trabajo, entonces son tres hermanos, un nieto y un vecino, que no la debía los heridos con disparos, además de una más que el policía la arrastró”, expresó.

-Publicidad-

Maricela mencionó que, si bien en el hospital los han ayudado con medicamento, han tenido que costear otros gastos, por lo que no piden mil o 10 mil pesos a las autoridades, sino que paguen por la responsabilidad que tienen, ya que no tenían por qué haber disparado.

Al cuestionar sobre si ese es el tipo de policía que cuida de Puebla, informó que se tiene presentada una denuncia contra ellos, quienes desde ese día fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y ya tuvieron su primera audiencia, por lo que piden que sean castigados conforme a la ley, por lo que contrataron a un abogado para que lleve el caso, para lo que tuvieron que pedir prestado.

De igual forma, recriminó que haya gente que diga que “se lo merecían”, pues sí así fuera no tendrían cara para salir, al tiempo de criticar que en algunos medios haya salido que tenían antecedentes, pues con ello solo los están criminalizando sin que se puedan defender.