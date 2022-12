-Publicidad-

Las Asociaciones de Hoteles y Moteles, así como la de Centros Comerciales (Acecop) vieron positivo el nuevo decreto del gobierno estatal para evitar un aumento de contagios de Covid-19, y si bien en algunos casos podría “pegarles” es preferible eso a tener que cerrar, dijeron.

Así lo señalaron, en entrevista con este medio, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la asociación de Hoteles y Andrés de la Luz Espinosa, de la Acecop, quienes coincidieron en que la experiencia que se tiene durante el tiempo que va de la pandemia les ayuda a poder sobrellevar las medidas anunciadas.

Por una parte, Domínguez Gabián manifestó que es una medida que se puede tomar en este momento para reducir los contagios, aunque hasta el momento no han tenido cancelaciones en sus reservaciones, debido a la que apertura de mantuvo al 100 por ciento.

Sin embargo, consideró que la medida de solicitar un protocolo sanitario para eventos de más de 300 personas en algunos hoteles podría afectar, aunque es necesario esperar a los siguientes días, así como en los restaurantes y bares dónde tendrán que reducir los aforos para garantizar la sana distancia.

“Realmente nos va pegar para las fiestas de fin de año, los hoteles normalmente de cadena hacen sus eventos, pero creo que es necesario hacerlo, nosotros no quisiéramos que se volviera a cerrar las puertas o tener que volver reducir el número de personas, eso si nos afectaría económicamente”, asentó.

Cabe mencionar que el pasado 20 de diciembre el gobierno estatal emitió un decreto para regresar al uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios cerrados, así como en los lugares abiertos con gran afluencia de personas; además, para eventos con afluencia mayor a 300 personas se tendrá que contar con protocolo de validación.

Hay experiencia de 2 años

Domínguez Gabián afirmó que los hoteles “nunca bajaron la guardia”, pues ya tiene la experiencia de los más de 2 años que van de pandemia, por lo que ahora sólo es reforzar los protocolos sanitarios, principalmente con el personal que labora al interior de los complejos.

Manifestó que el decreto emitido el lunes pasado “va ser un duro golpe” porque es en sus días importantes y tenían contemplado cerrar un diciembre bueno, por lo que espera que en las siguientes semanas los contagios de Covid-19 vayan bajando para poder iniciar el 2023 bien.

Es preferible así que tener que cerrar: Acecop

En tanto, De La Luz Espinoza señaló que el decreto no les va afectar, ya que no se disminuye el aforo, mientras que el uso de cubrebocas no es una medida restrictiva, sino positiva, lo cual es mejor a que se tenga que cerrar por un aumento de contagios de manera exponencial.

Indicó que, independientemente de esto, algunas marcas o tiendas departamentales dentro de los centros comerciales ya venían operando el tema del cubrebocas, como manera obligatoria para su personal, por lo que como ciudadanos se debe hacer lo propio.

Refirió que todas las plazas que conforman la Acecop, que son 74, han mantenido sus protocolos, además de que se mantiene la difusión en los accesos sobre los cuidados para prevenir los contagios de Covid-19, así como en las redes sociales de cada uno de los centros.

“La invitación es que como ciudadanos podamos ser un poco empáticos y que lejos de hacerlo más grandes podamos tener el control. Siempre lo vamos acatar y hemos sido responsables en la medida de los decretos, lo vemos de manera positiva, más que una medida restrictiva, es positiva”, asentó.

Agregó que el que se mantengan los horarios igual ayudará a que no haya aglomeraciones en el flujo de personas, pues tendrán más tiempo para realizar sus compras, ya que hay centros que cierran a las 9 de la noche, pero otros que lo hacen a las 10.

“En ciertas áreas ya tenemos dominado el tema de los protocolos, no es algo que digamos tenemos al 100 por ciento, no somos la panacea, pero lo hemos ido mejorando, teniendo filtros adicionales, donde se tienen cuellos de botella y todo para prevenir los contagios”, expresó.