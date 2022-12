-Publicidad-

Así como se reunió con el alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que tendrá encuentros con todos los presidentes municipales para conocer las demandas que tienen para sus demarcaciones y poderlas atender.

En rueda de prensa, el ahora mandatario poblano comentó que Casa Aguayo “tiene las puertas abiertas” para todos los sectores que busquen reunirse con él, pues la cercanía con la gente y la vinculación entre instituciones y los ciudadanos será un sello de su administración.

“Estaremos reuniéndonos con diferentes ediles del estado para conocer sus demandas, atenderlos con claridad y los pendientes que se tengan y las áreas de oportunidad que se tengan”, asentó.

En el caso del encuentro con el edil panista de Puebla capital, a través de su cuenta de Twitter posteó que se tiene claro que la ruta para que el estado avance es la coordinación, por lo que se abordaron temas de trabajo en conjunto.

Sobre el tema de la expropiación de la zona de La Cuchilla y la 46 Poniente, comentó que hay un grupo interinstitucional que está generando las condiciones necesarias para seguir con el proceso, al tiempo de recordar que todos los proyectos ya iniciados se les dará atención en los siguientes días.

Además de Rivera Pérez, el mandatario poblano igual se reunión con el alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández; de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres y de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, siendo los primeros presidentes municipales con los que ha dialogado y con los que se reiteró que se mantendrá trabajo en conjunto.

Aplicación de la ley, será de manera firme

En otro tema, Céspedes Peregrina dejó en claro que, en la aplicación de la ley será muy firme, no hay vuelta de hoja, por lo que quien la viole será castigado conforme a derecho, pues sostuvo que no porque se tenga una administración se piense o crea que habrá impunidad, por lo que igual los llamó a que no se digan perseguidos políticos cuando cometieron ilícitos.

Esto, al ser cuestionado sobre si continuaría con los litigios que se empezaron contra la empresa a cargo de la construcción de las plataformas, a lo que respondió que todo seguirá su proceso, aunque es un tema que llevan las autoridades correspondientes.

“Quien haya infringido la ley no puede creer o pensar que hay una nueva etapa en donde la impunidad prevalecerá, la aplicación de la ley será muy firme, respetando los derechos humanos y garantías de todos. Que nadie se diga o sienta perseguido políticamente si no revisa cuáles son sus actos”, asentó.

Confía en acuerdo entre Audi y sindicato

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo confió en que se dé un acuerdo entre la empresa Audi y su sindicato, esto luego de que éste rechazó un aumento salarial del 8.6 por ciento y con lo que se corre el riesgo de que estalle la huelga si no se pacta dicho tema antes del primero de diciembre.

Mencionó que es un tema del gobierno federal, aunque por parte de su administración se dará seguimiento a través de las secretarías del Trabajo (ST) y Economía, para ver la forma en que concluye, pues dicho sector es importante para el desarrollo de Puebla.