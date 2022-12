AMLO reprueba ataque al periodista Gómez Leyva; “se investiga”

-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, quien la noche del pasado jueves fue atacado a balazos cuando manejaba su camioneta, resultando ileso, y señaló que el gobierno de la Ciudad de México ya investiga el caso.

“Enviar mi solidaridad mi apoyo a Ciro Gómez Leyva que ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano”, apuntó en su conferencia de prensa matutina.

Señaló que el caso le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya se tiene un avance en la investigación, que es la identificación de una moto o vehículos de quienes le dispararon al periodista.

López Obrador le expresó su solidaridad y señaló que a pesar de tener diferencias es reprobable que se atente contra la vida de una persona.

Gómez Leyva denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque directo cuando dos sujetos que se transportaban en moto le dispararon, aunque resulto sin heridas.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, apuntó en un tuit.