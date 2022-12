-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar “purgas” al interior de Morena luego del voto en contra de la reforma electoral del senador Ricardo Monreal Ávila y señaló que revisará los cambios que se aprobaron en el Senado.

Sobre el voto en contra de la reforma electoral de Monreal Ávila, López Obrador señaló que «no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas» y que “no pasa nada si un político toma una decisión, ¿quién va a juzgar? El pueblo, la historia, es el que va a poner a cada quien en su sitio”.

Descartó que lo anterior merezca la salida o expulsión de Morena del legislador, pues “nosotros tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar”.

Al mismo tiempo agradeció a los legisladores que sí votaron a favor, entre quienes se encontraba el poblano Alejandro Armenta Mier, además de Jaime Bonilla, César Cravioto, Delfina Gómez, Napoleón Gómez Urrutia, Citlalli Hernández, Néstora Salgado; en total, 69 senadores votaron a favor de la iniciativa en lo general.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que los cambios son algo que tendrán que ver los diputados cuando el dictamen regrese a esa Cámara y si están mal echar “para atrás” la reforma.

“Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Lo que nos importa son los principios, cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear es principios”, apuntó.

Expresó que “aunque se invalide todo”, pues “por encima de los principios nada”, además de que no es posible hacer algo encubierto o actuar de manera “tramposa”, pues “aquí hay algo que es fundamental, la democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía, si pasa la ley sería bueno ayuda, si no pasa de todas maneras será el pueblo el que decida y siga mandando”.

Algunos de los cambios que los senadores incluyeron fueron que los votos de un candidato de coalición cuenten para cada uno de los partidos, que estos decidan el uso de sus prerrogativas, que ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral y se incluyó la facultad exclusiva del Congreso a emitir, las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas.