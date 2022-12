-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en Puebla las empresas tendrán que cumplir con las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo y otorgar los 12 días seguidos de vacaciones a sus empleados, pues es una obligación una vez que se publique.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que más allá de que los empresarios y sector patronal estén de acuerdo o no, la deberán acatar, pues es en beneficio de sus trabajadores.

Dijo que para ello estarán las autoridades del trabajo que se encargará de que no haya incumplimiento de la nueva norma.

“Tienen que respetarla, no es que se considere si se respeta o no, la tienen que respetar todos, es ley y se cumple, más allá de que se considere sí está alguien de acuerdo o no, una vez que esté publicada tendrá que entrar en vigor para que se acate”, asentó.

Es de mencionar que, tras la polémica por los cambios para “dividirlas” en acuerdo con los patrones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo con una adenda para que los trabajadores tengan derecho a por lo menos 12 días de vacaciones seguidos desde el primer año.

El dictamen quedó avalado este jueves por la noche por unanimidad, con 476 votos a favor, y fue devuelto al Senado para que esta cámara avale los cambios.

Así serán los días de vacaciones

Con esto, por el primer año los trabajadores tendrán en el primer año 12 días de vacaciones de manera consecutiva, para el segundo serán 14 días, para el tercero 16 días, para el cuarto 18 días, para el quinto 20 días.

Mientras que de 6 a 10 años serán 22 días de vacaciones, de 11 a 15 años 24 días, de 16 a 20 años 26 días, de 21 a 25 años 28 días, de 26 a 30 años serán 30 días y de 31 a 35 años les tocarán 32 días.