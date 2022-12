-Publicidad-

La cuarta transformación no está en contra de las instituciones, pero sí a favor de que se modifiquen, manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en alusión a la reforma electoral, pues afirmó que no se puede permitir que el mismo modelo se siga aplicando.

Esto, durante su discurso en el zócalo de Puebla, tras la marcha en apoyo a la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que partió del Paseo Bravo, ante cientos de militantes y afines morenistas.

El mandatario, quien agradeció a todos los que se asistieron a la movilización y al mitin sostuvo que es el acto social y político más importante de los últimos años en Puebla y muestra de que la calle es de la izquierda y de qué lado están las mayorías.

#Ángulo7Informa ll La 4T no está en contra de las instituciones, sino que está a favor de que se transforme el sistema electoral que se tiene actualmente en el país, manifestó el gobernador @MBarbosaMX, al señalar que está surgiendo una nueva clase política. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/VoV0jM4Cet — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 4, 2022

-Publicidad-

Hizo énfasis en que la 4T llegó para transformar a la sociedad, por lo que resaltó que la marcha que encabeza no busca afectar instituciones, y mucho menos impulsar aspiraciones políticas, sino para demostrar que Puebla es tierra lopezobradorista.

“La marcha no tiene propósitos de impulsar aspiraciones. No las tiene, pero sí deja claro dónde está la cosa, donde está la mayoría y la mayoría esté de este lado… Salgamos y no dejemos que la derecha, que la hipocresía, quiera hacer creer que son ellos los que tienen la razón, la razón la tiene la gente”, asentó.

#Ángulo7Informa ll La 4T llegó para transformar la sociedad y Puebla es muestra del movimiento lopezobradorista, manifestó el gobernador @MBarbosaMX en su discurso tras la marcha en apoyo a la cuarta transformación, en donde coreó "es un honor estar con Obrador". Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/P9APaqJZGc — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 4, 2022

- Publicidad -

El titular del Poder Ejecutivo indicó que la vocación es de servir a la gente, de hacer justicia, de combatir la corrupción e inseguridad, “por eso apoyamos a la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador y decimos es un honor estar con Obrador.

33 millones de personas comenzaron el cambio

Barbosa Huerta remarcó que el sistema político y electoral se debe transformar, pues no pueden dejar que el mismo modelo continúe aplicándose, pues hizo énfasis en que fue hasta 2018, cuando 33 millones de personas le dieron el cambio al país y votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La cuarta transformación no está en contra de las instituciones, está a favor de sus transformación y de que sirvan, por eso es una transformación pacifica, sin violencia, humanista”, expresó al tiempo de señalar que quienes emanaron de la izquierda y están en el poder representan al pueblo, por lo que este movimiento “tendrá un final feliz”.

-Publicidad-

El gobernador destacó que en Puebla y el país se está creando una nueva clase política, y se ha logrado “unidos” que prioriza el bienestar de la población y que será el futuro, pues muchos de que los que actualmente la encabezan, ya no estarán.

Puebla, cuna de los movimientos: Ayala

En su intervención, la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, dijo que el estado nuevamente es cuna de los movimientos, pues la marcha fue una réplica de la movilización del pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México “pero muchos dijeron que el epicentro fue en Puebla”.

Sostuvo que hay personas que están dispuestas a defender la democracia y las libertades, por lo que quienes acudieron a las calles y zócalo de la capital poblana coinciden con los ideales de un movimiento justo, coherente y diferente como la cuarta transformación.

“Hoy el pueblo sale a marchar para que no regresen los malos gobiernos, y actualmente hay dos hombres que encabezan un gobierno cercano a la gente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Está movilización ciudadana fue un mensaje de unidad y respaldo a la cuarta transformación.