La Secretaría de Medio Ambiente emitió el calendario y horarios para el programa “Hoy No Circula” en Puebla, que entrará en vigor el viernes y se aplicará solo en caso de una contingencia ambiental por mala calidad; también dio los lineamientos del pase turístico.

Así lo establece el acuerdo de la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), por el que se expide el Programa de Modalidades a la Circulación, con base en la Calidad del Aire, Certificados y Hologramas de Verificación Vehicular que porten los Vehículos que transiten en la zona metropolitana del Valle de Puebla.

En el documento, publicado en el Periodico Oficial del Estado (POE), se señala que el “Hoy no circula” únicamente será aplicable en los municipios que integran la zona conurbada, en donde la restricción, en caso de que se declare, será hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

El horario será de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, el cual sólo se aplicará en días hábiles dejando libres los fines de semana.

La dependencia estatal detalló que los autos con placas con terminación 5 o 6 y engomado amarillo no podrán circular el lunes; la 7 u 8 con engomado rosa, los martes; la 3 o 4 con engomado rojo, los miércoles; en tanto que los jueves no circularán los autos que terminen en 1 o 2 con engomado verde y el viernes los que acaben en 9 o 0 con engomado azul.

De igual forma, se restringe un día entre semana la circulación de los vehículos de servicio particular, mercantil de carga, de transporte público, ejecutivo y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “1” o “2”, sin importar la entidad que lo haya emitido, dependiendo de la terminación de placa y color de engomado.

Mientras que para los vehículos de servicio particular, mercantil de carga, público de transporte, ejecutivo y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “00” o “0”, no les serán no estarán sujetos a esta modalidad de circulación.

En ese tenor, los municipios en donde entrará en vigor este programa son Puebla capital, San Andrés Cholula, Domingo Arenas, Tepatlaxco de Hidalgo, Chiautzingo, Acajete, Coronango, San Salvador el Verde, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Gregorio Atzompa.

Así como Huejotzingo, Tlaltenango, Amozoc, Santa Clara Ocoyucan, Juan C. Bonilla, San Felipe Teotlalcingo, San Miguel Xoxtla, Atlixco, San Martín Texmelucan y 21 Santa Isabel Cholula.

Pase turístico para foráneos será gratuito

En el acuerdo igual se detalló que, en el caso de los vehículos foráneos, su circulación está prohibida todos los días de la semana, salvo que cuenten con verificación vehicular emitida por alguna de las otras entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Agregó que en caso de ser de otro estado del país podrán tramitar el holograma de “Testificación de Verificación Vehicular”, mismo que será otorgado por la secretaría de manera gratuita y para ello deberán agendar cita en el sitio oficial de la dependencia.

Igual pueden acudir a las oficinas de Ventanilla de Verificación Vehicular, de la Dirección de Gestión de Calidad del Aire, ubicada en la Lateral Recta a Cholula 2401, en un horario de atención de lunes a viernes en un horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.

El “Pase Turístico” se otorgará a vehículos de uso particular no mayores a 15 años de antigüedad del extranjero o foráneos y podrán solicitarse una vez cada seis meses con una vigencia de 14 días, cuatro veces por semestre con un plazo de 3 días no consecutivos, o dos veces por semestre con un periodo de cinco días cada una y no deben ser consecutivos.

Para ello, los automovilistas interesados deben presentar: original y copia legible de la tarjeta de circulación; contar con el holograma y certificado tipo “Exento”, “00”, “0”, “1” y “2” emitido por la autoridad competente en la entidad en la que fue dado de alta el vehículo.

Así como realizar el pago para emisión del certificado y holograma y se tiene que presentar en original y copia de la identificación de quien realiza el trámite.

CAMe puede definir modalidades de circulación

Sin embargo, la dependencia encabezada por Beatriz Manrique Guevara hizo énfasis en que las modalidades a la circulación durante las contingencias ambientales atmosféricas para los vehículos que lo porten serán definidas en el aviso correspondiente que en su caso dé a conocer la Secretaría estatal o la CAMe.

Para ello igual, se detalló que los requisitos necesarios para generar el pase turístico se encuentran estipulados en el sitio oficial de la secretaría https://smadsot.puebla.gob.mx/

Es de resaltar que para vigilar el cumplimiento de estas nuevas medidas y de la verificación vehicular que inició desde el pasado 24 de octubre, las Secretarías de Medio Ambiente, Seguridad Pública, de Movilidad y Transporte realizarán operativos en conjunto para ello, los cuales se prevé que inicien en enero.