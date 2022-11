-Publicidad-

La Secretaría de Cultura confirmó este viernes el deceso del actor Héctor Bonilla Rebentun, nacido en Tetela de Ocampo, Puebla, a los 83 años, víctima de cáncer, y que participó en películas como Rojo Amanecer, de Jorge Fons, o El Bulto, de Gabriel Retes.

Asimismo, la familia del actor dio a conocer el fallecimiento del actor a través de un comunicado.

“Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla”, se lee en el comunicado.

““Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió”, agregó.

Del mismo modo, compartieron el epitafio que el propio actor había escrito años atrás para él.

“Se acabó la función/ No estén chingando/ El que me vio me vio/ No queda nada”, se lee en el mensaje compartido.

Héctor Bonilla nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla. Destacó por sus papeles en Rojo Amanecer, del recién fallecido Jorge Fons, y en El Bulto, de Gabriel Retes, y también fue conocido por su participación en numerosas telenovelas.

Su protagónico, interpretando al padre de familia, en la película Rojo Amanecer, cuya historia se centra en los sucesos antes, durante y después de la Matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, consolidó su carrera en el séptimo arte.

