En nueve municipios de Puebla se pondrá en marcha el programa de “Caminos Artesanales”, el cual se hará en conjunto entre el gobierno estatal y la Federación, por lo que se comenzará a trabajar en los proyectos para que su ejecución se lleve a cabo a partir del siguiente año.

Así lo informó, en su tradicional rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que esto fue parte de los temas que se trataron con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, el viernes pasado en Casa Aguayo.

El mandatario indicó que esto fue como parte del anunció que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en la que le pidió al funcionario federal venir a la entidad para abordar dichos temas.

El titular del Poder Ejecutivo indicó que aún no se conocen cuáles son las demarcaciones en donde se implementará el programa, pero se van a empezar a hacer los proyectos de esos caminos para que se tengan listos.

“Vino el secretario a tener una reunión conmigo por instrucciones del presidente de la República para poder tener el primer diálogo y empezar a realizar los caminos artesanales, que son caminos en los cuales el material lo pone el gobierno y la mano de obra la gente”, expresó.

Por otra parte, comentó que otro de los puntos que se abordaron con el funcionario federal es la prolongación de la autopista Teziutlán-Martínez de la Torre y de la operación del aeropuerto “Hermanos Serdán” en Huejotzingo, que son grandes pendientes que tiene en sus manos la SICT.

Desea que le vaya bien a nuevo presidente del CCE

En otros temas, tras la elección interna en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la que resultó electo como su presidente Héctor Sánchez Morales, Barbosa Huerta expresó sus mejores deseos al empresario en esta nueva encomienda, por los próximos 3 años.

Dijo que no tiene algún vínculo con el nuevo presidente del Consejo, ya que únicamente ha tenido oportunidad de saludarlo y tratarlo en el marco de las relaciones gobierno-iniciativa privada cuando ha habido algún evento.

“No tengo algún vínculo con el nuevo presidente del CCE, le deseo lo mejor pero no tengo ningún lazo. Lo he tratado y lo he saludado, le deseo lo mejor”, expresó.

Van 786 personas localizadas

En la misma rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que en Puebla se han registrado mil 363 casos de personas desaparecidas, de la cuales 786, entre hombres y mujeres, han sido localizadas, lo que es el 57.6 por ciento del total.

Refirió que de acuerdo con datos de la Comisión de Búsqueda de Personas se reportaron 570 mujeres desaparecidas, de éstas, 402 han sido localizadas, mientras que 168 se mantienen en búsqueda.

En tanto, de los 793 casos de hombres que tuvieron registro de no localizados, 384 ya fueron encontrados, por lo que aún están pendientes 409. Esto en el periodo del 1 de enero al 11 de noviembre del 2022.

Al ser cuestionada sobre la disminución del presupuesto del 30 por ciento a la comisión, ya que en este año se le etiquetaron 18 millones de pesos y para el siguiente serán 13 millones, la funcionaria afirmó que esto no afecta los trabajos que realiza.