El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Maurilio H., comandante asesinado de la policía municipal de Tulcingo, no tenía las pruebas de control y confianza, además de que 20 elementos renunciaron, por ello la SSP y Guardia Nacional están a cargo de la seguridad.

En su rueda de prensa mañanera, el mandatario dijo que es “muy pronto” para conocer la situación que se tiene en dicha demarcación, pero habla de mucha información sobre las irregularidades que hubo en la designación de esta persona al frente de la corporación.

Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública detectó irregularidades en el nombramiento de Maurilio H. hasta que perdió la vida, lo cual derivó luego de confesar su participación en el homicidio de cuatro personas en días cuyos cuerpos aparecieron en los límites con Guerrero.

«Esto no habla de mucha información. No tenía aprobado exámenes de control y confianza y a pesar de eso fue designado, no voy a imputarle a él nada porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo por qué estar en este cargo”, asentó.

Agregó que 20 policías municipales de Tulcingo renunciaron al cargo, pero evitó decir el motivo de ello, por lo que será la Policía Estatal, así como la Guardia Nacional, las corporaciones que se harán cargo de la seguridad en esta demarcación de la Mixteca Poblana.

Afirmó que se tiene un avance “muy de fondo”, al tiempo de llamar a todos los presidentes municipales a que, en caso de tenerlos, separen de sus cargos a quienes no tienen las condiciones legales para que sean policías o jefes de la corporación.

“No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, personas así acaban siendo malos servidores públicos”, remarcó al señalar que se va a investigar todos los hechos, pero igual otras cosas que se registren en la demarcación.

En vídeo confiesa asesinar a pobladores

Es de mencionar que el cuerpo sin vida de Maurilio Herrera, comandante de la policía de Tulcingo del Valle, fue localizado desmembrado y embolsado en un parque de la localidad, acompañado de un mensaje. Horas antes se había difundido un video en el confesaba ser el presunto responsable de un multihomicidio ocurrido días atrás.

El lunes por la tarde se viralizó un video que fue subido desde una cuenta de Facebook con su nombre, quien aparecía hincado y atado de manos tras la espalda.