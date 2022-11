San Francisco vence a Arizona y celebra a lo mexicano

Los San Francisco 49ers se llevaron el triunfo en el Monday Night Football de la NFL en México. Los «Niners» superaron con autoridad a los Arizona Cardinals en un duelo directo del Oeste de la Conferencia Nacional.

Este lunes 21 de noviembre, el Estadio Azteca recibió el partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, por la fecha 11 de la temporada 2022 de la National Football League (NFL), siendo este, el regreso de la máxima liga de fútbol americano de los Estados Unidos a nuestro país tras tres años.

El primer cuarto fue de poca eficacia para las ofensivas, pues ambos conjuntos tuvieron que ceder el balón antes de que siquiera consiguieran los puntos. Es así que la única suma llegó para los Cardinals, que con un gol de campo de Matt Prater abrieron el marcador 3-0.

Fue para el segundo cuarto que llegaron las anotaciones. Primero, pegó San Francisco con un pase de Jimmy Garoppolo a Brandon Aiyuk para el 7-3, y luego, tras una intercepción, en la siguiente jugada un pase a George Kittle se convirtió en el 14-3. Después, un acarreo de James Corner regresó a Arizona al juego con el 10-14, pero un gol de campo de Robbie Gould alejó a los 49ers a 17-10.

Tras un show de medio tiempo con música del Grupo Firme, el tercer cuarto terminó por decantar el encuentro. Y es que primero Deebo Samuel, con una carrera de 39 yardas puso el 24-10 a favor de los de California. Y ya justo antes del último episodio, apareció de nuevo la sociedad entre Garoppolo y Aiyuk con el touchdown con el que San Francisco llegó al tanteador de 31-10.

