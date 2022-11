-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si no pasa la reforma constitucional en materia electoral, buscará establecer el voto electrónico, principalmente para que los migrantes puedan sufragar, mediante cambios a la ley secundaria.

En su conferencia de prensa matutina, especificó que buscará reformar la Ley Electoral para establecer el voto electrónico, con el fin de que puedan participar todos los mexicanos que trabajan en el extranjero.

Refirió que continuará insistiendo en que se aprueben los cambios constitucionales, para lo cual se requiere del voto a favor de tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, alrededor de 333 de 500.

Subrayó que la reforma electoral busca reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que haya 300 diputados y no 500, eliminando los plurinominales; voto electrónico; que haya un solo organismo electoral y no 32 estatales; así como que no sean los partidos los que elijan a los consejeros y magistrados, sino la población.

-Publicidad-

Apuntó que existe oposición por parte de la “oligarquía conservadora, clasista, racista” que busca seguir con el control de los organismos electorales y como tiene el control de los medios de comunicación “manipulan” y desinforman al respecto.

Criticó que haya personajes como el expresidente Vicente Fox Quesada se opongan a la reforma electoral, pues se trata de un “delincuente electoral confeso”, pues admitió que “cargó los dados” en su contra, en las elecciones presidenciales de 2006.

Cabe mencionar que López Obrador admitió el pasado miércoles, que de no pasar la reforma electoral constitucional, no podrá reforma la ley secundaria para que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por la población.