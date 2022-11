-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que ya fue adquirido el terreno donde se construirá la nueva sede del Congreso del estado, cerca de la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, por lo que se trabaja en el proyecto ejecutivo y se prevé esté listo en 2024.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano indicó que el terreno está sobre la Calzada Zaragoza antes del mausoleo, por lo que incluso bromeó con los legisladores locales a quienes les sugirió no pedir licencia para contender en las elecciones de 2024 para que puedan estrenar las nuevas instalaciones.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que es parte de los compromisos bianuales que tiene el estado, por lo que una parte de los recursos para la construcción de la sede legislativa se tendrán etiquetados en el presupuesto del 2023 y la otra en el del 2024, en su último año de gestión.

Refirió que ya se tiene una empresa contratada por la administración estatal que se encarga de realizar los estudios correspondientes al desarrollo del proyecto ejecutivo en la zona, el cual afirmó que será funcional y elegante, con espacios idóneos para los legisladores.

“No dispendioso, no, un proyecto funcional, de materiales propios de nuestra región, se está trabajando muy bien en eso y les doy mi palabra a los actuales legisladores que van ellos a estrenar, casi al final. No pidan licencia, así es que no busquen cargos públicos pues, si no, no les va a tocar, va a ser histórico que el Congreso tenga una nueva sede”, expresó.

Agregó que un grupo de expertos en la labor parlamentaria está revisando los espacios y haciendo propuestas de las áreas con las que debe contar una sede legislativa como lo es el Congreso local, con el fin de que todas las instalaciones sean las adecuadas.

Esto, al tiempo de mencionar que los diputados locales hacen una “gran labor” por lo que deberán tener una sede digna, pues el actual edificio que alberga al Congreso, en la calle 5 Oriente dentro del Centro Histórico, no es funcional y además es insuficiente para realizar sus actividades.

“Para que no haya nada que se omita en toda la convivencia parlamentaria, como en el Senado, que se les olvidó el lugar para los estenógrafos, porque quienes no la hacen parecen estar sentados en una silla de bolero, aquí no se les va a olvidar nada, será una gran sede”, remarcó.

Se trabaja en la asignación del presupuesto

Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, informó que para todos los proyectos estratégicos se tiene una bolsa, pero en el caso específico de esta sede, no se concluye en el trayecto de 12 meses calendario, sino que traspasará el ejercicio hasta el 2024, por lo que se trabaja en el proceso de asignación.

Dijo que, como forma de previsión y administración de recursos, la secretaría a su cargo tiene un ramo específico donde resguarda el recurso para hacer frente a las obligaciones que están en trámite.

Es de mencionar que la actual Legislatura concluye el 14 de septiembre del 2024, por lo que las instalaciones tendrían que estar listas antes de esa fecha, toda vez que Barbosa Huerta su administración al frente del estado termina el 13 de diciembre de dicho año.