Vecinos de la colonia Vicente Guerrero y aledañas se manifestaron en el zócalo de la ciudad para pedir que no se les quite el acceso al Complejo Deportivo El Seminario, que actualmente es de uso público; solicitan audiencia con el alcalde Eduardo Rivera.

Los vecinos se dieron cita en la plancha del zócalo de la ciudad, donde, con pancartas que rezaban #NiUnMetroMenos, leyeron sus demandas. Dieron a conocer su petición para que no se entregué a un particular la propiedad destinada al Complejo Deportivo El Seminario, que se usa por la comunidad desde hace 30 años como espacio recreativo.

Los manifestantes mencionaron que la presidenta Oficina De La Coordinación De Las Regidurías, Susana del Carmen Riestra Piña, fue quien les informó que derivado de un amparo del 2022 determinaron que se entregue la propiedad a quien se ostenta como propietario; sin embargo dicho amparo no se les presentó ni se les otorgaron los datos para consultarlo.

En la petición que entregarán al ayuntamiento de Puebla señalan que el 4 de noviembre del 2022 regidores de las comisiones de Desarrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente aprobaron dejar sin efecto el dictamen por el que se declaran de utilidad pública 6 mil 98 metros cuadrados del Complejo Deportivo El Seminario.

Por lo que, amparados en el artículo cuarto constitucional que protege el derecho a la salud y el juego de los niños, piden que se revoque dicho amparo de 2022.

Señalaron que la superficie original a la que los habitantes tenían acceso era de 87 mil metros de los cuales se rescataron 62 mil 300 metros después de los efectos legales que disminuyeron el espacio; en este momento la situación de otros 4 mil metros es incierta.

Finalmente solicitaron audiencia con el presidente municipal, Eduardo Rivera, ya que no recibieron ayuda de la administración anterior. Asimismo invitaron a regidores, diputados y senadores a asistir a la reunión pactada con Riestra Piña que tendrá lugar el 16 de noviembre.

Editado por Mariam Rojas.