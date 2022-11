-Publicidad-

El gobierno de Puebla alista reformas legales a la Ley Orgánica Municipal y el Código Reglamentario para el Municipio (Coremun), esto con el fin regular eventos en salones sociales y establecer responsabilidades a los ayuntamientos que no se encarguen de su cumplimiento.

Así lo informó, en su tradicional rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que ambos ordenamientos si bien se aplican en el ámbito municipal, son de carácter estatal que en su momento fueron aprobados por el Congreso local.

Esto se da ante los hechos ocurridos en un “Halloween” que se llevó a cabo en el salón Country donde supuestamente jóvenes resultaron intoxicados, sin que hasta el momento se conozca cómo ocurrió, ni tampoco se tienen responsables, pese a los videos circulados en redes sociales.

Dijo que esto muestra la inacción de autoridades municipales, pues tuvo que haber sido regulado por el Coremun, por lo que solicitó a la Consejería Jurídica elaborar un análisis sobre dichos ordenamientos y las modificaciones necesarias para que sean presentadas.

-Publicidad-

Refirió que con esto las autoridades municipales no podrán excusar su omisión argumentando que se trata de fiestas privadas, que no hubo personas internadas o que es necesario que se presenten denuncias, como lo hizo el ayuntamiento de Puebla, ya que los asuntos no se resuelven evitándolos.

Agregó que se necesitan hacer reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Coremun para que se tengan también responsabilidades en contra de quienes permitan la realización de ese tipo de reuniones sin que sean regulados, ya que, si bien son privadas, las autoridades no pueden ser omisas.

“Hoy que se volvieron muy comunes estas fiestas grandes, en donde hay este tipo de acciones públicas desbordadas, hay que regularlas, no hay que prohibir, hay que regular”, declaró en alusión al consumo de alcohol que hubo sin que estuviera supervisado.

CCE se pronuncia a favor

- Publicidad -

Sobre este tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, se pronunció a favor de estas reformas, ya que en ocasiones se da que el salón es rentado al dueño, pero quien organiza el evento es otra persona en donde es complicado regular este tipo de fiestas.

Por ello, dijo que es necesario saber hasta dónde se tiene la responsabilidad del salón, por lo que sí con las reformas que anunció el mandatario poblano se podrá regular y blindar este tema, es positivo, así como llamó a que se llegue hasta las últimas consecuencias para que se sancione a los responsables.

PAN aprovecha marcha para hacerse promoción

En otro tema, sobre el anunció que hicieron diputados federales del PAN y la dirigencia estatal de que se sumarán a la marcha del domingo en contra de la reforma electoral, Barbosa Huerta sostuvo que el partido aprovecha las condiciones públicas para hacerse promoción, aunque consideró que “ya era tiempo que mostrara su musculito”.

-Publicidad-

Por otra parte, ante la llegada de Edson Armando Cortés Contreras como director del Conalep el lunes pasado, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que los cambios seguirán al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como se hace cada vez que sale un titular.

Finalmente, ante el presunto destape de la senadora Nadia Navarro Acevedo el lunes durante su informe legislativo de cara a las elecciones del 2024, el mandatario dijo ser respetuoso, aunque la legisladora tendría que competir internamente con el actual alcalde Eduardo Rivera Pérez, además de que el PAN está gobernado por el Yunque y ella es militante del PSI.