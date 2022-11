-Publicidad-

Así lo informó, en su tradicional rueda de prensa este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quién agregó que esto tampoco contempla que se vayan hacer modificaciones a los lineamientos, no tampoco que se vaya a suspender o pausar.

“La actividad de verificentros para revisar contaminantes en motores continúa, no crean que afecta en algo, no vayan a decir que está suspendido algo, continúa, no tiene algún obstáculo para que siga”, manifestó.

Cabe mencionar que el domingo pasado, la Secretaría de Economía (SE) federal dio a conocer que tras casi seis meses de recibir la orden de analizarla, canceló la NOM-236, que obligaba a dueños de autos a realizar la inspección físico-mecánica de sus unidades.

En un comunicado, la dependencia informó que desde el 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad determinó cancelar la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.

La norma estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre, pero la Secretaría resolvió que “podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo”.

Esto, luego de que, en mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó a la Secretaría de Economía, entonces bajo la gestión de Tatiana Clouthier Carrillo, revisar la pertinencia de dicha norma.

Asimismo, cabe recordar que la verificación vehicular en Puebla sólo es obligatoria para transporte público y taxis para lo que resta del 2022 y será hasta el segundo semestre de 2023 que sea obligatoria para particulares.