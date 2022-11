-Publicidad-

En la ONU, 185 países, entre ellos México, se pronunciaron en contra del bloque económico a Cuba, mientras que Estados Unidos e Israel votaron a favor; el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es una violación a los derechos humanos.

Este jueves se llevó a cabo la votación sobre el bloqueo comercial en el que Estados Unidos mantiene a Cuba desde hace seis décadas. Como cada año, la mayoría de los países de la Organización de las Naciones Unidas, votaron a favor de que se termine el bloqueo, argumentando que atenta contra los derechos humanos cubanos. Rusia incluso lo describió como “terrorismo económico”.

El bloqueo fue impuesto en febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, mediante la Ley de Ayuda Externa con el objetivo de provocar hambruna y escasez en Cuba y erradicar al gobierno revolucionario.

Esta política ha sido reforzada con diferentes leyes como Ley Helms-Burton o, la Ley Torricelli de 1992 prohíbe a subsidiarias estadounidenses en terceros países comercializar bienes con la isla.

Antes de la votación el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo porque termine el bloqueo:

“Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos” expresó.

La votación se lleva a cabo de forma anual desde 1992, cada año la mayoría vota por que finalice el bloqueo, sin embargo no tiene carácter vinculativo por lo que Estados Unidos no está obligado a tomar acciones en consecuencia.

El secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló antes de la votación que en los primeros 14 meses del gobierno de Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, es decir, más de 15 millones de dólares diarios. Comparó las consecuencias de la situación con las de «una pandemia permanente, de un huracán constante”, refiriéndose al huracán Ian que recientemente azotó la isla.

Editado por Mariam Rojas.