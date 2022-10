-Publicidad-

Desde el pasado 23 de septiembre, se tienen siete reportes de intoxicación en escuelas secundarias por sustancias desconocidas, cuatro en Chiapas, dos en Veracruz y uno en Hidalgo; hasta el momento todos los afectados se encuentran estables.

Hasta el momento no se han aclarado las causas, sin embargo los padres de familia se encuentran alarmados por la presunta presencia de cocaína en el agua de uno de los planteles.

Según el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, el primer reporte en su entidad fue el 23 de septiembre en la secundaria Federal No. 1 “Constitución”, en Tapachula. 21 estudiantes presentaron síntomas tras la ingesta de paletas, tortas y empanadas contaminadas con una sustancia desconocida.

El segundo caso tuvo lugar en la Telesecundaria No. 388 “Ricardo Flores Magón” de Tapachula, el 6 de octubre, en esa ocasión cinco alumnos resultaron intoxicados por agua contaminada.

Al día siguiente 7 de octubre, 72 estudiantes de la escuela secundaria Juana de Asbaje, en el municipio de Bochil, Chiapas, presentaron síntomas como alucinaciones y vómitos mientras se encontraban en el plantel. Este fue el caso más mediático ya que algunos de los padres sometieron a sus hijos a estudios que arrojaron ingesta de cocaína, 11 de ellos permanecen hospitalizados y uno fue intubado.

Por último, el 11 de octubre en la secundaria Federal No. 1 “Constitución” donde se había registrado el primer reporte, 18 estudiantes más resultaron afectados.

El primer reporte de Veracruz ocurrió el 17 de octubre; 36 alumnos de una secundaria ubicada en Álamo, Veracruz se intoxicaron con una sustancia desconocida.

En un segundo caso cuatro estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 146 de Río Blanco presentaron síntomas similares el 23 de octubre y fueron trasladados al hospital, otros 40 fueron presuntamente afectados pero sin sintomatología.

El caso de Hidalgo ocurrió el jueves 20 de octubre, cuando el gobierno informó que hubo 25 intoxicaciones entre alumnos del Colegio de Bachilleres plantel Mecatlán, cuya causa aún no se aclara.

AMLO pide evitar psicosis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se genere psicosis con relación a los siete casos de estudiantes intoxicados dentro de sus planteles en Hidalgo, Veracruz y Chiapas, afirmó que los estudios toxicológicos no revelaron presencia de drogas.

El presidente afirmó que se realizan las investigaciones pertinentes, los resultados corroboran que no se trata de un problema de distribución de drogas.

“Se está terminando ya de hacer la investigación, yo quiero adelantar algo, no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos pero no droga y tenemos que presentar todos los elementos, como se están haciendo los estudios y todavía no concluyen” mencionó en conferencia matutina.

Editado por Mariam Rojas.