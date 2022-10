-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que ya recibió la renuncia de Melitón Lozano Pérez, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero descartó que lo vaya a relevar Cecilia Sánchez Bringas, pues el nuevo encargado lo dará a conocer en la semana.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano indicó que fue por la tarde del lunes cuando recibió la dimisión, aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos que dio el ahora extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese tenor, manifestó que Sánchez Bringas es actualmente la encargada del área de Administración y Finanzas de la SEP, por lo que no será la nueva titular de la dependencia, así como detalló que la Secretaría de la Función Pública aseguró la oficina del exsecretario y de sus colaboradores.

“Ayer presentó su renuncia el secretario Melitón Lozano, la admití, Cecilia Sánchez es la encargada del área de Finanzas como cada dependencia tiene, no sé de dónde sacan que va ser la nueva titular de la dependencia, ella no va ser la nueva titular, no sé de dónde salió eso, es totalmente falso”, expresó.

Función Pública pone sellos a oficinas

-Publicidad-

Por ello, sostuvo que será en el transcurso de esta semana cuando se realizará el nombramiento ya sea del nuevo titular o en su caso de una persona encargada de despacho, ya que es una dependencia muy importante que no puede estar acéfala por mucho tiempo.

Dijo que si personal de la Secretaría de la Función Pública puso sellos en las oficinas, es porque es parte del protocolo normal que se hace, aunque no precisó si habrá alguna investigación sobre la gestión de Lozano Pérez.

Barbosa Huerta comentó que quien se quede al frente de la SEP tendrá como reto mantener en marcha y con los objetivos de alcanzar la calidad educativa en todos los niveles del estado, así como una efectividad en el aprendizaje, pues eso es lo más importante que se tiene que tomar en cuenta.

- Publicidad -

Es de mencionar que este es el primer movimiento que se da en la dependencia, pues Lozano Pérez arrancó al frente de la SEP desde el primero de agosto de 2019 y su dimisión está relacionada con la protesta del sábado pasado por parte de docentes en Ayoxuxtla de Zapata en el evento donde igual estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.