A partir del 3 de enero del siguiente año iniciará en Puebla el canje obligatorio de placas, tanto para automovilista como motociclistas, cuyos costos van desde los 435 y hasta los mil 135 pesos, que es en base a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local.

Lo anterior, se dio a conocer en el acuerdo del Ejecutivo, por el que establece el Programa General de Canje de Placas de Circulación de los Vehículos de Transporte Privado del Servicio Particular, inscritos en el Registro Estatal Vehicular del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial.

En el documento, se detalla que el plazo para cumplir con este trámite es del 3 de enero al 30 de junio, es decir, durante el primer semestre del siguiente año.

En ese tenor, el canje tendrá un costo de mil 135 pesos para los vehículos de prueba o demostración; 965 pesos para los de servicio particular; 730 pesos para los remolques y 450 pesos para las motociclistas.

Mientras que, para los vehículos destinados exclusivamente como patrullas, a los cuerpos de bomberos y ambulancias serán 965 pesos y 405 pesos para motocicletas.

El canje se puede llevar a cabo ante las Oficinas Recaudadoras y de Orientación y Asistencia al Contribuyente, ubicadas en Plaza Dorada, adscritas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), previa cita que se puede sacar través del portal electrónico https://citasenlinea.puebla.gob.mx.

De igual forma, se hizo énfasis en que habrá beneficios fiscales en la expedición de tarjeta de circulación, calcomanía de identificación vehicular, con el fin de incentivar a los propietarios a que lo hagan, como se anunció desde noviembre pasado.

En el acuerdo se detalló que este cambio es para todos aquellos vehículos que no tengan el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que el que no cumpla puede ser acreedor a una sanción, aunque no se especificaron cuáles son.

“Las autoridades fiscales y administrativas del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, procederán a imponer las sanciones que correspondan, a cargo de los propietarios, tenedores o usuarios que hayan omitido realizar los trámites administrativos del canje de placas de circulación”, se lee en el acuerdo.

Estos son los requisitos

Por ello, los propietarios deberán cumplir con los siguientes requisitos para realizar el trámite, aunque o podrán hacer el canje quienes no estén inscritos en el Registro Vehicular del estado.

Acreditar su personalidad como persona física y propietario del vehículo, en el caso de personas morales, el trámite deberá realizarlo su representante legal; estar al corriente en el pago de las contribuciones vehiculares de propiedad, tenencia, uso o prestación de servicios hasta el Ejercicio Fiscal 2022.

Así como no tener adeudos por sanciones a los límites de velocidad establecidos por fotomultas; presentar identificación oficial vigente con fotografía del contribuyente o de su representante legal, y comprobante domiciliario a nombre del propietario del vehículo, dentro del estado de Puebla (recibo de luz, telefonía, Internet, televisión, gas natural o de agua y/o drenaje).

Además de devolver el juego de placas de circulación que porte actualmente el vehículo y, en caso de robo o extravío de una o ambas placas de circulación, el contribuyente deberá exhibir una constancia de que el Ministerio Público conoce del incidente.

Recuerda que todos los trámites de los gobiernos federal, estatal y municipal se realizan de manera directa. Por ello, cualquier pago de derechos se debe realizar ante la dependencia correspondiente y te deben emitir un recibo fiscal por el pago realizado. Si deseas denunciar alguna anomalía o cobro indebido, escríbenos por whatsapp al 2228137680.

