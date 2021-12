-Publicidad-

Hasta el momento, suman 56 ayuntamientos de Puebla que piden ante el Congreso local la modificación en sus leyes de ingresos para poder cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) el año que sigue; en el Pleno podría votarse el 27 de este mes.

Lo anterior, se dio a conocer durante la instalación de la Comisión Permanente de este jueves, donde se dio cuenta de los oficios que mandaron las comunas, luego de que fueron avalados por sus respectivos Cabildos.

En entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, manifestó que entre los municipios que destacan en la lista son Puebla capital, que fue el primero, así como San Pedro y San Andrés Cholula, Teziutlán, y Zacapoaxtla, siendo de los más grandes.

Otros de los municipios cuya petición entró este jueves son Tepeojuma, Chietla, San Diego La Mesa Tochimilzingo, Iztacamaxtitlán, Tecali de Herrera, San Sebastián Tlacotepec, San Pedro Yeloixtlahuaca, Oriental, Tochimilco, Yehualtepec, Tlalchichuca, San Gregorio Atzompan, San Andrés Calpan, Tepexco, y Acatzingo.

-Publicidad-

Así como Ayotoxco de Guerrero, Tepeyahualco de Cuauhtemoc, Acajete y Santiago Miahuatlán, Cuapiaxtla de Madero, Zapotitlán, Tepemaxalco, Huaquechula, Yaonáhuac Axutla, Tianguismanalco, Acatlán de Osorio, Atlequizayan, San José Miahuatlán, Atzitzihuacán, Chichiquila, y Tochimilco.

Además de Aljojuca, Ixcamilpa, San Martin Totoltepec, Epatlán, Tetela de Ocampo, Albino Sertuche, Xochitlán Todos Santos, Jolalpan y Chapulco.

Merino Escamilla señaló que estos expedientes serán turnados a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, misma que tendrá que sesionar en los siguientes días para analizar el tema, a fin de ver cuál sería la repercusión a los ciudadanos.

No es un tema político: Merino

- Publicidad -

La diputada petista afirmó que no es un tema político, ya que son los municipios quienes están pidiendo la modificación de sus leyes y decidir cuánto van a cobrar, de acuerdo a las fórmulas que hayan hecho en base a las proyecciones por brindar este servicio a sus ciudadanos.

«No hay análisis particular de cada municipio, estamos en el análisis en lo general, en lo particular no hay un voto, quien quiera hacerlo lo va hacer, la idea es revisar que este cobro no caiga en lo inconstitucional, pues lo que se debe cuidar es la fórmula”, asentó.

Manifestó que no se tiene una fecha límite para que los ayuntamientos presenten sus modificaciones, pero debe aprobarse antes del 31 de diciembre, toda vez que los municipios deben tener tiempo para que puedan aprobar sus presupuestos de egresos.

-Publicidad-

Dijo que el DAP “no es el mismo” para todos los municipios, pues cada uno dependerá de la fórmula que haya propuesto, por lo que en caso de no ser la adecuada, no será aprobada, por ello es que cada una será revisada a detalle.

R:CB

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!