Frentre al Congreso local, trabajadores del ayuntamiento de Puebla sindicalizados al término de la anterior administración se manifestaron afirmando que no renunciaron a su base, pues la obtuvieron de forma legal.

Con pancartas en mano, los inconformes exigieron al gobierno de Eduardo Rivera Pérez que se mantengan las cien bases, así como dijeron desconocer que diez de ellos renunciaron a dicho beneficio como lo dijo en días pasados la síndica Guadalupe Arrubarrena García.

José Serrano manifestó que solo estuvieron la segunda quincena de octubre en el ayuntamiento, en donde les pidieron que les asignaran las actividades, pero no lo hicieron, por lo que a la fecha no han recibido alguna salario, lo cual de ha visto mermado en sus ingresos.

Descartó que el proceso haya sido de forma irregular, como lo señaló el sindicato, pues de haber sido así, no se hubieran aceptado durante la entrega-recepción, además de que hasta el momento no todos han sido notificados de que se les suspendieron las bajas.

“Nosotros exigimos el respeto de las 100 bases, porque nuestros derechos han sido violentados, los que pertenecemos a la estructura general no hemos recibido nada, no vamos a renunciar a las bases, no tenemos pensado eso, es un derecho irrenunciable y lo hacemos para tener un ingreso digno”, asentó.

Aunque al Congreso local solo llegaron seis trabajadores, afirmó que son más de 60 los que se mantienen en la misma postura, por lo que no desistirán de ello, además de que sostuvo que el sindicato “no es el dueño de las plazas”, sino solo la representación.

Diputado pide reconsiderar suspensión

Por su parte, durante la sesión ordinaria de este jueves, a la cual igual llegó el regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez, el diputado de Morena, José Iván Herrera Villagómez, presentó un exhorto en el que pidió al alcalde Rivera Pérez que “reconsidere” la suspensión de las bases y que se valoren las capacidades profesionales.

Asimismo, señaló que el edil está violando derechos laborales, pues se deslinda de la suspensión de los trabajadores argumentando que solo están acatando la resolución del Tribunal de Arbitraje, sin decir que la designación de sus integrantes corre a cargo de el por lo que las resoluciones son imparciales.

A la par de esto, criticó que se esté condicionado a los trabajadores a qué regresen a sus cargos que tenían renunciando a sus bases, por lo que “está cometiendo chicanadas” en prejuicio de los trabajadores, a los cuales no se les ha evaluados desempeño, sino la simpatía política que hay.

En su turno, el diputado panista, Rafael Micalco Méndez, comentó que hay otras leyes y seguramente serán esas los que se apliquen y terminarán dándole la razón a quien la tenga, ya que hoy se tiene un conflicto entre estos 100 trabajadores y el ayuntamiento.

Aunque dijo que no sabía si se siguió el proceso correcto para la entrega de estos beneficios, sostuvo que los basificados tienen derecho a defenderse u presentar en su caso las pruebas para ello, por lo que ni debe tratarse como un tema político.

“Lo que importa es que prevalezca la ley y para que eso suceda en este caso toda falta un buen tramo. Yo hago votos para que los afectados y la actual administración y los afectados lleguen a algún diálogo, algún intercambio de ideas, que lleguen a consensos, acuerdos, ojalá y si o que sea la ley la que se aplique y para eso falta un rato”, remarcó.

