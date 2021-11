-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi, por el desabasto de medicamentos y les dijo que no quiere más excusas para resolver el problema.

Así lo planteó este miércoles durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima donde remarcó que los funcionarios de su gobierno no pueden dormir tranquilos ante la situación de falta de medicamentos en hospitales y clínicas del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi).

Esto, luego de que recibió un informe por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre el estado “grave” de la salud y las finanzas en el estado.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos (…) Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos”, expuso el mandatario.

En este sentido, instruyó “terminar de resolver el problema de los medicamentos” y cumplir el compromiso de basificar a trabajadores de Salud eventuales para asegurar atención a la población.

“Esto es para Juan Ferrer (director del Insabi); esto es para el doctor Alcocer (secretario de Salud). Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”, expuso

