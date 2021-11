Puebla, primer día sin muertes por Covid-19 desde hace 20 meses

-Publicidad-

La Secretaría de Salud (SS) estatal informó que no hubo registro de muertes por Covid-19, siendo el primer día tras 20 meses, desde que inició la primera ola de la pandemia; anunció que el próximo miércoles inicia la vacunación contra la influenza.

En conferencia de prensa, José Antonio Martínez García, titular de la dependencia, anunció que hubo 18 contagios nuevos y van 246 personas hospitalizadas de las cuales 38 están graves y requieren ser conectadas a un ventilador médico.

«No tuvimos defunciones, desde el inicio de la primer ola, desde hace 20 meses es el día que no tuvimos defunciones, algo muy bueno que no nos pasaba”, resaltó.

Además anunció que el próximo miércoles iniciará la vacunación contra la influenza y se tiene una meta para aplicar un millón 156 mil 230 dosis.

Agregó que se iniciará con las segundas jornadas de salud pública en las que se podrán todos los refuerzos de las vacunas pentavalentes, hepatitis b, rotavirus, además de acciones para desparasitar a los menores de 14 años.

Concluyó comentando que desplegará cinco mil 521 personal de la salud en los 546 centros estatales.

