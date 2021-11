-Publicidad-

“¿A dónde vamos a vivir?”, es la pregunta de las familias que tuvieron graves daños en sus casas por la explosión generada por la toma clandestina en San Pablo Xochimehuacán, ocurrida la madrugada de este domingo , que ha dejado hasta el momento un muerto y 11 heridos.

Este hecho, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, en Puebla capital, ocasionó que al menos 2 mil personas fueran evacuadas y la zona fuera acordonada por autoridades en el perímetro a un kilómetro de donde se dio la explosión, lo que provocó que personas quedaran en la calle y con la incertidumbre de quién les ayudará a reparar los daños.

Jesús López Santiago, quien lleva más de 35 años viviendo en esta junta auxiliar, comentó que al escuchar el ruido de los vecinos por el olor a gas, su hermano se organizó para poder salirse con todos los familiares, pues eran 13 personas las que habitaban el inmueble.

Con tristeza, narró que algunos tuvieron que irse a quedar con su suegra, sin embargo, por lo que pudo observar cómo su casa quedó en pérdida total, ya que se colapsó y ahora no sabe qué hará, pues es el patrimonio que construyó desde “hace mucho tiempo”.

#Ángulo7Informa ll «Perdí mi casa en la que llevaba más de 30 años viviendo» exclamó con tristeza un habitante de San Pablo Xochimehuacán, luego de la explosión que se registró la madrugada de este domingo. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/53XpQd6lBJ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 31, 2021

Dijo que no le dio tiempo de sacar nada, pues “todo fue muy rápido” y ante esto pidió al gobierno estatal que tome cartas en el asunto, ya que no es desconocido que en esta zona de la capital se tengan tomas clandestinas.

“La verdad que con la organización de los vecinospudimos salir, vimos como que mucha neblina, dijimos vámonos, vámonos, por las fotos que he visto me guíe y si se perdió. Que vea el gobierno el gran daño que sufrimos, nosotros vivimos al día y ahora con esto no sé qué haremos”, asentó.

#Ángulo7Informa ll Alrededor de las 2 de la mañana tuvimos que evacuar, dijo Fernando luego de que su casa sufrió daños en ventanas y puertas dónde se rompieron vidrios, así como el tanque del agua, tras la explosión de gas por toma clandestina en Xochimehuacán Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/iAbDE3K5tV — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 31, 2021

Por su parte, Fátima Espinoza señaló que a la 1 y media de la mañana escuchó que sus vecinos empezaron a gritar, por lo que se asomó por la ventana y vio a gente ya en las calles, pero en un principio no sabían que se trataba de una fuga de gas.

Relató que fue hasta salir de su vivienda fue cuando un habitante les comentó que se había dado una toma clandestina, por lo que “lo único que hicimos fue entrar y sacar a los demás familiares”, por lo que no saben cómo está su vivienda, ubicada en la calle Industria.

#ÁngulouInforma ll «Estamos en la calle esperando poder pasar para ver cómo quedó la casa», señaló Fátima Espinoza, quien se salió de su vivienda alrededor de las 2 de la mañana, luego de que empezó la fuga de gas por toma clandestina en San Pablo Xochimehuacán Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Ceimt1lb14 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 31, 2021

70 mil pesos daños en mi casa: Fernando

Mientras que Fernando, que vive en la avenida Ferrocarril, mencionó que en un principio se salieron a las 2 de la mañana, antes de que se diera la explosión, además que habían pensado que se trataba de la gasera que está cerca de la zona.

Sin embargo, su vivienda no se encuentra tan cerca de la toma clandestina, pero sí tuvo algunas afectaciones como vidrios rotos en puertas y ventanas, así como una de las chapas del zaguán, además de que se rompió el rotoplas de la azotea y algunas losetas y pedazos de block fueron desprendidos.

Si bien dijo que no ha hecho una revisión total de todo el inmueble, estimó que se gastaría a al menos 70 mil pesos, pues se deben reponer los daños de los vidrios en la sala, cuartos, cocina y baños, así como algunas láminas que se volaron.

“Eso es sólo por fuera, no hemos revisado su hay algo más fuerte, lo que pudimos ver fue el revocado que se cayó, nos salimos como a las 2 y regresamos a las 4 de la mañana a cerrar porque se había quedado abierto, demasiado caos el que se hizo, mucha gente salía corriendo”, abundó.