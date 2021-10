-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que está elaborando una iniciativa que enviará al Congreso de Puebla para que este instale una comisión que vigilé a la Auditoría Superior del Estado (ASE), como la que a nivel federal supervisa a la ASF.

El mandatario poblano puntualizó que hoy en día no existe una comisión que vigilé a dicho organismo como pasa a nivel federal con la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

«Hoy no existe (una comisión) y ¿Por qué no existe?, por la idea aquella del control del poder, ya ese estado viejo donde el gobernador disponía, vigilaba y controlaba, ya no debe de existir», manifestó.

Ante esto, aseguró que se está trabajando en la elaboración de una iniciativa que se enviará al Congreso local para su discusión y su posible aprobación, ya que con la creación de una comisión se puede lograr que funcione mejor la ASE.

Cabe señalar que, el pasado jueves, el Congreso local otorgó a la ASE 193 millones 722 mil 533 pesos para su ejercicio fiscal de 2022, el mismo presupuesto que hace un año, monto que, de acuerdo con Francisco Romero Serrano, es suficiente.