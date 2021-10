Ivón Daniela Flores Mustre señaló que desde hace 3 años no puede ver a su hija Nelli, por enfrentar acusaciones infundadas de su expareja, luego de que lo denunció por violencia familiar, pero que el Juzgado Segundo de lo Familiar no ha actuado de forma imparcial.

En rueda de prensa, acompañada de la activista Cecilia Monzón Pérez, señaló que en 2018 se separó de David “N” porque la agredía de forma física constantemente, por lo que acordaron compartir la patria potestad de su hija, que en ese entonces tenía 4 años, a fin de que desistiera de la demanda.

Sin embargo, explicó que justo antes de firmar el acuerdo su expareja la denunció por acoso sexual contra la menor, mintiendo a los ministerios públicos para quitársela, lo cual fue desmentido y a pesar de ello la carpeta de investigación ha sido archivada en tres ocasiones.

Dijo que, pese a ello, la jueza segundo de lo familiar, María de los Ángeles Muñoz Cortés, otorgó la custodia total de Nelli al padre, además de que emitió medidas cautelares contra ella para que no se le acerque, sin que haya pruebas de que fue agredida su hija.

“En las periciales la niña dice que no ha sido víctima de ningún delito, ha sido demostrado que ella no ha tenido ningún daño psicológico, en el dictamen médico. No han podido acreditar el delito porque simple y sencillamente no existe”, asentó.

No obstante, a raíz de ello el papá ha presentado diversos recursos para impedir que la madre vea a su hija, esto, sin importar que después de nueve audiencias lograron vincular a proceso a David “N”, por el delito de violencia familiar, permitiéndole así mantener la guardia y custodia de la infante.

Ante esto, acusó de manera directa a la jueza y los agentes del Ministerio Público (MP), Erendira Nayeli López y Víctor Sánchez Martínez, de ser quienes de manera parcial han beneficiado al papá, pues cuando éste presenta algún recurso se lo resuelven en dos días, pero cuando ella lo hace tardan hasta dos meses.

Habría dinero de por medio

En su intervención, Monzón Pérez dijo que “no es casualidad” que se den estas irregularidades, pues el papá de la menor tiene dinero, mientras que la madre no, además de que tiene conocimiento que hay por lo menos otros tres casos igual a cargo de Muñoz Cortés con las mismas inconsistencias.

Comentaron que saben que David vive en Atlixco, pero no han podido acreditarlo, pero se encuentra con su nueva pareja y dejó la menor al cuidado de la abuela, por lo que tampoco está pendiente de ella, a pesar de tener la guardia y custodia.

Por lo anterior, exigió al Poder Judicial que analicen su situación jurídica y no se permitan influyentismos, pues la última ocasión en que puedo ver a la menor fue por videollamada (hace 3 años) en donde se percató qué tenía lesiones en el cuerpo.

“Queremos que se haga justicia, no puede ser posible que a 3 años de que se abrió una carpeta no se pueda resolver el caso, a él le resuelven en 15 días y a mi hasta en dos meses, la jueza dice que por estar la carpeta de abierta no puede resolver el caso”, asentó.

