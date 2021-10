-Publicidad-

Seguro has escuchado de la Miscelánea Fiscal y el RFC, pero quizá no tengas muy claro qué tiene que ver con tu vida. Pues bien, en esta ocasión te vamos a dar una guía rápida porque en 2022 se vienen cambios importantes para emprendedores y mayores de 18 años.

En México, la Secretaría de Hacienda (SHCP) entrega cada año al Congreso de la Unión, para que lo revise y apruebe, un Paquete Económico que consta, en esencia, de dos documentos fundamentales: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la Ley de Ingresos de la Federación.

El PEFF establece cuánto dinero necesitan todos los órganos y dependencias del gobierno y qué lo van a gastar, así como las asignaciones a las entidades federativas.

-Publicidad-

En tanto, la Ley de Ingresos contiene los conceptos para captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante el ejercicio fiscal, entre ellos, los impuestos.

¿Qué es la Miscelánea Fiscal?

Ahora bien, vamos al grano: la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) es un documento con vigencia anual que te facilita conocer las reglas sobre impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales.

El SAT publica la RMF en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y esta entra en vigor cada 1 de enero, hasta el 31 de diciembre.

- Publicidad -

Como es una “brújula” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, hasta ahora era indispensable para profesionistas, emprendedores y empresas. Sin embargo, en 2022 también incluirá a todos los mayores de 18 años.

¿Será obligatorio ingresar al RFC?

Si eres mayor de 18 años, la respuesta es SÍ. Pero, ¡no temas! Si aún no generas facturas por tus ingresos, sólo tendrás que tramitar tu ingreso al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y entrarás al Régimen Simplificado de Confianza, pero no estarás obligado a declarar.

Este jueves, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, explicó en la cámara de diputados que esta propuesta tiene dos objetivos: generar cultura fiscal y evitar el robo de identidad.

-Publicidad-

Y es que refirió que hay casos en que empresas facturan mil millones de pesos al año “y resulta que el dueño de la empresa es un joven de 19 años que vive en un lugar de muy bajos recursos”.

Además, destacó que, al tener RFC y firma electrónica, a los jóvenes les será más fácil cobrar cuando tengan sus primeros trabajos. Esto se debe a que el SAT dará facilidades tecnológicas para genera rápido las declaraciones y pagar impuestos.

¿Te van a multar y cobrar más impuestos?

No. Esta es otra noticia falta. De acuerdo con Buenrostro, no habrá multas para quienes no tramiten su RFC de inmediato ni tampoco se cobrarán impuestos por depósitos en efectivo.

Explicó que, en realidad, la propuesta es que los bancos reporten los depósitos en efectivo cada mes, y no cada año como lo hacen a la fecha, con el objetivo de detectar a factureras y auditar a grandes contribuyentes, que son por ahora los principales objetivos del SAT.

¿Cómo beneficia la Miscelánea Fiscal a las Pymes?

En 2022, todos las personas físicas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pasarán al Régimen Simplificado de Confianza.

El SAT asegura que uno de los principales beneficios será que su pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se reducirá con aplicación de tasas conforme a sus ingreso anuales:

ISR de 1 por ciento para ingresos menores a los 300 mil pesos/año.

ISR de 2.5 por ciento para ingresos de 2.5 hasta 3.5 millones de pesos/año.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!