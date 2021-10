-Publicidad-

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, habló ante los medios sobre su hartazgo por tener que dar cara ante la adversa situación por la que ha pasado el equipo, así como con los rumores relacionados a su ruptura y salida del club.

Durante la conferencia de prensa previa a su juego frente al Atlético de Madrid, misma que fue celebrada en la Ciudad Deportiva del Barcelona, el director técnico neerlandés del Barça hizo frente a los periodistas presentes, manifestando su molestia por tener que darles la cara ante cada resultado adverso del club durante la presente campaña, señalando que estaba “harto de defenderse a sí mismo”.

“Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso”, manifestó el estratega.

Así mismo, con respecto las versiones que han corrido sobre la supuesta ruptura en su relación con el presidente del club, Joan Laporta, mismas que han indicado que la máxima dirigencia del Barcelona ya tendría en mente a varios candidatos para sustituirlo en su momento, dijo de momento no saber nada, aunque dejó en claro conocer el medio, indicando que ha sido consciente de que cualquier cosa podría filtrarse en cualquier momento.

“Me he enterado que esta mañana el presidente estuvo aquí, pero no lo he visto. Una vez más, a mí -no me han dicho nada, pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad”, expresó el estratega

Una semana de sufrimiento tanto en España como en Europa

Cabe recordar que durante esta última semana tanto el estratega como el equipo en general han sido fuertemente cuestionados, luego de que el pasado jueves 29 cayeran por goleada de 3-0 frente al Benfica en la Champions League, consumando su peor arranque en los dos partidos que lleva de la competición, posicionados como últimos de su grupo con 0 puntos, 0 goles a favor y 6 tantos en contra.

Mientras que en la Liga Española, a pesar de su victoria como local en la más reciente jornada por 3-0 frente al Levante, el conjunto “culé” se ha mantenido como 7° de la tabla general, fuera de los puestos para los torneos continentales de la siguiente temporada, tanto de Champions como de Europa League.

Ahora, este fin de semana, el Barcelona deberá afrontar la difícil misión de visitar el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, equipo que no ha conocido la derrota en casa y actualmente se ha colocado como 4° de clasificación, a sólo 3 unidades del líder, el Real Madrid.

