Con el fin de lograr la despenalización del aborto y garantizar la prestación de servicios seguros y gratuitos en todo el país, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizó el diálogo “La despenalización del aborto en México. Avances y retos”.

En el evento se dieron lugar colectivas feministas, defensoras de derechos humanos, funcionarias, legisladoras y expertas para celebrar las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Cabe mencionar que el aborto ha sido un tema polémico, pero permanece penalizado, por lo que las mujeres lo han practicado de manera insalubre e inhumana con el riesgo de morir y sufrir secuelas temporales o permanentes que podrían evitarse.

Por ello, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann mencionó que los procesos legislativos que se han llevado a cabo recientemente en Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, deben de hacer eco en los distintos órganos de justicia para así contribuir al desarrollo y bienestar de las mujeres más desprotegidas.

En el mismo tenor, Patricia Uribe Zúñiga, secretaria ejecutiva del Inmujeres, remarcó que el aborto debe ser seguro y gratuito, el cual busque generar condiciones dignas para todas las mujeres, sobre todo aquellas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y tienen grandes brechas de desigualdad económica.

Por otro lado, entre los temas tratados, se mención es que muchas mujeres han sido encarceladas y condenadas, debido a abortos espontáneos que han sido clasificados como “homicidios en razón de parentesco”.

Por lo que se han afectado severamente a las mujeres, ya que se les ha castigado por no tener control de la situación, y lo que exige este grupo es que no se les castigue por dicho situación, ya que esto no a veces ni con los avances médicos se logra salvar al producto.

Por otro lado, Julieta Vences, diputada federal, mencionó lo siguiente: “nunca más una mujer gestante debe ser juzgada, discriminada y criminalizada por interrumpir su embarazo. No queremos más niñas y mujeres muertas por abortar. Aquí suscribo que la educación sexual es para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir”.

Por último, La experta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres Leticia Bonifaz Alonzo, mencionó que se debe tener apoyo de instituciones públicas federales de salud, como lo es el Issste o el IMSS para que garantice la salud de las mujeres.

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela.

