Aquiles Montaño Brito, vocero del Movimiento Antorchista en Puebla, invitó a ver a través de Facebook, este sábado 25 de septiembre, a los ganadores de su Concurso de Voces, sobre el cual señaló que es uno de los esfuerzos de la organización por masificar el arte.

De acuerdo con el vocero, «el Movimiento Antorchista Nacional realiza trabajo cultural en todas las zonas en donde hace trabajo político, porque arte y política no pueden vivir separadas cuando son auténticas. Sabemos que la pobreza material de la gente le acarrea pobreza cultural”.

Expuso que «el que no sabe leer, no puede paladear las letras de poetas y escritores. El que trabaja de sol a sol por un salario de hambre, no puede practicar ballet, o el baile folclórico, o las danzas mexicanas, o la música nacional e internacional, o la declamación o el teatro».

Asimismo, aseguró que el sistema capitalista bloquea al arte entre los humildes y les ofrece, en la radio, la televisión o las redes sociales, “cultura de moda” que de arte tiene cero calidad. Pero eso puede romperse, para comenzar a crear a un mexicano libre y con pensamientos elevados.

“Nuestro trabajo cultural busca quebrar las cadenas intelectuales que mantienen sumiso a un pueblo entero, para convertirlo en un gigante de aspiraciones elevadas.

Por eso, invitó a que este sábado a las 8:00 pm, vean a los ganadores del Concurso Nacional de Voces 2021, en la página de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional.