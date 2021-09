Robert Lewandowski se lleva la Bota de Oro 2020-21

-Publicidad-

Robert Lewandowski fue condecorado por la European Sports Media con la Bota de Oro al máximo goleador del fútbol durante la temporada 2020-21; el delantero de Polonia se sobrepuso a nombres como los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este 21 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia que premia a los más grandes anotadores de la ligas del fútbol europeo, misma en la que Robert Lewandowski se llevó el máximo galardón, la Bota de Oro 2020-21, producto de sus 41 goles que le otorgaron una suma 82 puntos en la clasificación de goleadores.

Ante este logro, el goleador de 33 años se mostró feliz por alzarse con este título personal, aunque enalteció el trabajo en equipo que realizó tanto con sus compañeros de vida como con sus compañeros de cancha

“Me gustaría agradecer a mi familia, compañeros de equipo, entrenadores y a todo el Bayern Múnich. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos como equipo. ¡Gracias!”, expresó Lwandowski en una publicación en sus redes sociales.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03

