Con gol sobre la hora, el Real Madrid vence a Inter de Milán

El Real Madrid debutó en la Champions League con una victoria en su visita al Inter de Milán. El gol del triunfo fue cortesía de Rodrygo Silva, quien con un único tanto en los minutos finales sentenció el juego a favor de los suyos.

Este miércoles 15 de septiembre, el Inter de Milán recibió en el estadio Giuseppe Meazza al Real Madrid, en un partido que marcaba el debut de las dos escuadras en la actual temporada 2021-22 de la Liga de Campeones de Europa.

El partido empezó con gran dinamismo, con avances rápidos de defensivas a ofensivas, y aunque esta situación se vivía para ambos bandos, quienes parecían sacarle mayor provecho eran los italianos, que con intentos de Edin Džeko y de Lautaro Martínez exigieron a los reflejos del portero madridista Thibaut Courtois, quien con sus intervenciones evitó la caída de marco.

Tras varios minutos en los que los “blancos” tuvieron dificultades en la finalización de sus jugadas, al minuto 30, Éder Militão por poco le da el primero en un remate de cabeza que pasó cerca del ángulo superior derecho de la portería de Samir Handanović. Por el otro lado, la ofensiva interista no bajó los brazos, atacando constantemente la zona rival, pero un inspirado Courtois se vistió de héroe sacando cada balón que intimidaba su meta.

Para el inicio de la segunda parte, el Madrid saltó a la cancha con mayor decisión en el ataque, poniendo a prueba por primera vez al portero del Inter. Mientras, a la defensiva, los de la capital española seguía dependiendo del arquero belga, quien de nueva cuenta sacó sobre la línea un remate de Džeko.

A lo largo del resto del encuentro, este, se mostró parejo, con avances y desbordes tanto de italianos como de españoles, pero ninguno pudo equilibrar el marcador a su favor. Sin embargo, ya escasos momentos del final, al minuto 88, el Real Madrid creó una gran jugada colectiva, transitando el balón por Vinicius Junior, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y siendo rematada por Rodrygo Silva, que con solvencia puso el 0-1 «merengue». Tras este tanto, el Inter ya no tuvo respuesta, cerrando el partido con este marcador.

Con este resultado, los “blancos” sumaron sus primeros 3 puntos y se colocaron como segundos del grupo “D”, sólo por debajo del Sheriff Tiraspol que los superó por una anotación en la diferencia de goles gracias a su victoria por 2-0 sobre el Shakhar Donetsk. Por su parte, los “neroazzurris”, sin unidades en esta primera jornada, se posicionaron como terceros del sector.

