La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la “protección a la vida desde la concepción”, establecida en la Constitución de Sinaloa, pues restringe el derecho de las mujeres y personas gestantes a acceder al aborto.

Lo anterior, durante la sesión de este jueves, en otra resolución histórica a un día que la misma Corte invalidó los artículos del Código Penal de Coahuila que tipifican el aborto como un delito, lo cual sentó jurisprudencia para los jueces de todo el país, quienes deberá fallar a favor de mujeres detenidas por esta causa.

En esta ocasión, los ministros aprobaron por mayoría el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien determinó que es procedente la acción de inconstitucionalidad presentada en 2018 por diputados de Sinaloa y la CNDH.

De esta manera, la Corte invalidó la porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”.

El pleno consideró que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

No nacido, sin la misma protección que nacidos

Para la Corte, no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas. Ello, pues de acuerdo con el precedente establecido en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, resuelta en la sesión anterior, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva y, en particular, su derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación –como bien constitucionalmente valioso– deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados; asegurando atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos.