-Publicidad-

La pandemia del Covid-19 generó baja en las ventas de entre el 50 y 80 por ciento a los comerciantes informales del Paseo Bravo, debido a que ya no es tanta la gente que va a este lugar y quien lo hace, en su mayoría, sólo va a pasear.

Esto, tras un recorrido realizado por Ángulo 7 en dicho parque, en donde se pudo observar que hay menos puestos en esta zona de la ciudad de Puebla, pues hay entre 15 y 20, lo cual se debe a que por la crisis de salud no pueden estar juntos y también porque a muchos no les resulta abrir y no tener ingresos.

Gabriel, quien tiene un puesto de tacos y cemitas, comentó que lleva desde 2019 vendiendo y “ya no es lo mismo”, pues por la pandemia las personas dejaron de acudir y si antes se vendía alrededor de 2 mil pesos, ahora “si bien le va” son mil, pero puede variar dependiendo el día.

-Publicidad-

Dijo que “en un día bueno” se vende hasta 60 órdenes de tacos y 60 cemitas, cifra que puede variar del día, pues ha notado que es fin de semana cuando más ingresos tiene, aunque ello no lo ha detenido para abrir de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche.

“Ahorita la verdad se vende menos, a veces se saca mucho, a veces no tanto, otros días apenas sale para invertir, es el único ingreso que tengo ahorita, igual en veces depende del clima, si llueve pues la gente no sale, pero hay seguir echándole ganas a esto”, abundó.

De mil, ahora solo vendo 200 pesos: Leticia

En tanto, Leticia Zamora Velázquez, que tiene 12 años con un carrito de dulces cerca del monumento a Nicolás Bravo, señaló que el negocio fue herencia de su papá, quien antes estuvo más de 30 años a cargo de él, comentó que la vendimia no es la misma que en 2019 cuando no había pandemia.

- Publicidad -

Detalló que, tras la crisis de salud, fueron retirados por alrededor de ocho meses, por instrucciones de las autoridades municipales siendo hasta noviembre pasado cuando pudieron regresar, pero los ingresos han bajado, pues de mil pesos ahora solo son 150 o 200.

Mencionó que a esto se suma que debe trasladarse todos los días, pues vive en la colonia Barranca Onda, así como pagar para que le guarden su mercancía, ya que no se la puede llevar y traer, por lo cual el cobran mil pesos al mes y ante esto confió que con la reanudación de clases presenciales se mejore todo.

Rosario González Bautista, que igual vende dulces y chicharrines desde hace 17 años, comentó que la pandemia generó que la gente dejara de ir al Paseo Bravo, pues “todo se cerró”, y ahora los que llegan a ir, pues van a pasear o hacer compras, pero “muy limitadas”.

Refirió que es el único ingreso que tiene, lo cual asciende actualmente a 200 o 300 pesos, cuando antes era de mil pesos, por lo que la situación “no ha mejorado”, aunque tiene una hija que la ayuda, pero independientemente de eso, no puede dejar su puesto, pues alrededor de unos 15 ya se fueron por lo mismo.

“Hay que pagar luz, agua, estacionamiento, el diablero, ya nomás venimos porque es el hábito de trabajo, de salir de casa y de no estar encerrado, pero la cosa está complicada, yo soy de colonia el Tepeyac y todos los días vengo, ojalá esto mejore pronto”, expresó.

La gente viene y no compra, dicen

Por su parte, Fernando Luna y Gonzalo Pérez, trabajadores de puestos de tacos y cemitas, respectivamente, señalaron que el Covid-19 bajó las ventas hasta 50 por ciento, pues antes de que llegara el virus, había días que se vendían hasta 2 mil pesos o más.

Indicaron que sábado y domingo es cunado más gente hay, pero eso no implica que vayan a tener más ingresos, pues luego solo van a sentarse o pasear sin comprar algo para comer, por ello es que esperan que con la reanudación de clases presenciales todo mejore

“No es igual que antes de la pandemia, está tranquilo, las personas casi no vienen, no hay mucha tampoco muchos puestos, como no pueden estar juntos todavía, luego viene el patrón y nos dice, apoco solo hubo esto, pero pues uno como trabajador qué puede hacer si no hay gente y la que llega no compra”, abundaron.