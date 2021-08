-Publicidad-

El Parque Cerro de Amalucan, un proyecto inaugurado en julio de 2018 para ser un espacio recreativo, hoy en día luce abandonado, con escasa vigilancia, sin mantenimiento y con los espacios lúdicos cerrados; los visitantes piden al gobierno rehabilitar el inmueble.

Lo anterior, a través de un recorrido que Ángulo 7 realizó la mañana de este domingo por la zona en la colonia Bosques de Amalucan en la capital poblana, donde lo primero que se notó al llegar fue la baja afluencia de las personas pese a ser un día familiar.

Aunque el espacio cuenta con un ojo de agua, áreas recreativas, mesas, canchas y juegos para niños, en su mayoría permanecen cerrados, sucios y sin mantenimiento.

El espacio se siente solo, la maleza se ha adueñado del lugar, el desgaste en el piso y los senderos es evidente, además de que no hay señalamientos por lo que la gente se puede perder fácilmente por la magnitud del lugar.

En cuanto a uno de sus principales atractivos, el ojo de agua, popularmente conocido como “la playa de Amalucan” se encuentra cerrada, con poca agua y sucia, provocando que los visitantes no tengan el mismo interés a como lo tenían recién que fue inaugurado.

Necesario, mejorar instalaciones

Tras un recorrido de dos horas con el fin de explorar y documentar el lugar, alrededor de cinco personas de seguridad del parque se acercaron con este reportero para pedirle que dejara de grabar, además, insistieron en borrar el material grabado, pese a que se trataba de un espacio público; aunque el equipo de Ángulo 7 se retiró, continuó el hostigamiento por varios minutos más.

Posteriormente, se logró conocer la opinión algunos visitantes, como Jessica, habitante de la colonia Los Capulines, quien contó que, cuando visitó el parque por última vez, hace un año, no se encontraba de la misma manera, ya que antes los baños funcionaban, estaba podado y había más gente. “No estaba así, el parque estaba podado, antes los baños estaban abiertos y limpios, ahora todo está cerrado (…) no he visto ningún policía, antes había gente que te daba indicaciones, ahorita acabo de entrar y no he visto ninguna persona”, expresó.

Por su parte, Fernando, un visitante recurrente, afirmó que se necesita mejorar la reforestación, jardinería, rehabilitar los espacios lúdicos, lo cual ha provocado que la gente se sienta insegura y sea uno de los motivos por el cual ha dejado de ser atractivo.

Cabe señalar que el inmueble tuvo una inversión de 324 millones de pesos, en la gestión de Gali Fayad, con el objetivo de impulsar el lugar como un atractivo turístico y de descanso.