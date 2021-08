-Publicidad-

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tepjf validó el triunfo de Mauricio Toledo Gutiérrez como diputado federal en Puebla, pero como está desaforado y enfrenta un proceso penal no podrá asumir el cargo y lo deberá hacer su suplente, Jaime Baltierra García.

Esto, al resolver el recurso SUP-REC-1010/2021 promovido por el partido Movimiento Ciudadano (MC), que impugnó la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México que ratificó al petista como ganador de la elección en el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.

Ante el pleno, la magistrada Mónica Alarí Soto Fregoso propuso a los demás integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) que tenía que declararse la nulidad de la elección, toda vez que Toledo Gutiérrez y Valtierra García no cumplían con el requisito de residencia efectiva para competir en el proceso, tal y como lo establece la ley y como lo señaló MC.

A su consideración, las constancias de residencias con las que acreditaron que viven en San Matías Tlalancaleca no eran suficientes, pues no contaron con los elementos para el reconocimiento de vecindad y por ende comprobar su elegibilidad para participar en el proceso y representar algún distrito.

“Se propone revocar la sentencia impugnada, así como la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos de propietario y suplente en el distrito electoral federal 5 con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla, por lo tanto, declarar la nulidad y ordenar al INE la celebración de la elección extraordinaria en un plazo de 45 días siguientes”, citó en su proyecto, el cual solo fue respaldado por José Luis Vargas Valdez.

No obstante, sus homólogos Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Janine Otálora Malassis y Felipe Alfredo Fuentes Barrera rechazaron la propuesta, al argumentar que con base en sentencias anteriores los resultados debían mantenerse, aunque este no implica que Toledo Gutiérrez tome protesta al cargo.

Ello, porque argumentaron que, como es público, el petista fue desaforado por la Cámara de Diputados la semana pasada, tras el proceso que enfrenta por el delito de enriquecimiento ilícito, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Deber aclarar situación penal primero

Manifestaron que debido a esto no podrá asumir su curul en la cámara baja, el próximo 1 de septiembre, hasta que se resuelva su situación penal de la que es acusado, por lo que en su lugar deberá llegar al cargo es su suplente, Baltierra García.

En su turno, Felipe de la Mata Pizaña dijo que la impugnación no tiene que ver con los resultados, sino con los requisitos, pero sostuvo que al momento del registro el partido y el candidato son los que deben acreditar la residencia y al calificar la elección el que tiene que comprobar que no los tiene es la parte impugnante, es decir, Movimiento Ciudadano.

Explicó que la sentencia 9/2005 detalla los momentos de impugnación de la residencia de los candidatos, además de la necesidad de contar con una prueba plena de que no viven en el distrito que quieren representar, sin embargo, en el recurso solo se aportan indicios como son la constancia de residencia, su credencial de elector y datos de otro domicilio.

Por ello, tanto para él como para los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis e Indalfer Infante González debe mantenerse la voluntad ciudadana, es decir, el resultado, pues la gente votó por Toledo Gutiérrez como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y el PVEM.

“Hay una imposibilidad jurídica y material para que pueda ocupar el cargo de diputado federal, que es que tiene que seguir un proceso penal. Todo servidor público desaforado no puede ocupar el mismo cargo para el que fue electo si aún no concluye el proceso en su contra, pues no podemos soslayar que su desafuero fue por un órgano soberano”, concluyeron.