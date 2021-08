-Publicidad-

Trabajadores de varias áreas del ayuntamiento de Coronango acusaron que no les han pagado la primera quincena de agosto, que es de 4 mil 500 pesos, con el argumento de que “no hay dinero”, lo cual les preocupa porque aún quedan dos meses de la administración actual.

A través de una denuncia anónima que hicieron a Ángulo 7 por temor a represalias, señalaron que en un principio, del gobierno municipal eran como 450 los que laboraban en la Comuna, aunque debido a que está por terminar se ha realizado recorte de personal, por lo que no saben exactamente cuántos quedan.

Explicaron que los depósitos se hacen a través de dos bancos, siendo uno de ellos en el que cobra la mayor parte de los trabajadores, que son alrededor de 180, mientras que en el otro lo hacen los demás, entre ellos los que están en la Secretaria de Seguridad.

Comentaron que a los policías les han pagado, lo que consideraron que sería porque el ayuntamiento teme que se vayan a paro y la seguridad se vea afectada, mientras que de los demás están en suspenso, pues no saben si se los darán junto con la segunda quincena o no.

“Es mucha casualidad que a los que cobran en otro banco sí les depositaron, pero a nosotros que somos los que lo hacemos en otro banco, como la mayoría del personal no, entonces qué es lo que pasa, porque a unos sí y a otros no, por qué a los policías si y a los demás no”, se preguntaron.

Nómina se planea desde un año antes, cuestionan

Cuestionaron que el argumento del ayuntamiento encabezado por el edil morenista, Antonio Teutli Cuautle, diga que no tiene dinero para pagar la nómina, si se supone que desde el año pasado se hace la planeación de los gastos con el Presupuesto de Egresos.

Manifestaron que tenía que haber sido desde el viernes cuando les tuvo que haber caído su pago, ya que fu el último día hábil de la quincena, por lo que ya están a 18 de agosto sin que hasta el momento les hayan dicho “qué va pasar” con su dinero.

De igual forma, informaron que ha habido bajas de personal con el argumento de que como llegaron con la actual administración que ya va terminar, no tiene caso que sigan, sin embargo, han visto que contratan a otros, por lo que criticaron dicha acción.

Mencionaron que esto podría ser para que no les den una liquidación completa, ya que todos son de confianza, pues no hay personal sindicalizado, por lo que pareciera que Teutli Cuautle lo está haciendo porque no pudo conseguir la reelección.

Tras esto, exigieron al gobierno del estado tomar cartas en el asunto, pues no se puede justificar que no hay dinero para pagarles, pues eso es una de las previsiones que se deben hacer desde que se elabora el presupuesto, independientemente de la pandemia del Covid-19.