Entre septiembre y noviembre de este año, se renovarán las dirigencias estatales de Morena, PRI, PAN, MC y PVEM en la que sus actuales dirigentes buscarán reelegirse por 3 años más, mientras que el PT, PRD, PSI y NA no tienen previstos hacer cambios este 2021.

Esto, como parte de los procesos internos que se deben llevar a cabo en los partidos políticos tras terminar un proceso electoral, como fue el del 6 de junio, toda vez que los periodos por los que son electos son por 3 años.

El primero que lo hará será el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ya emitió su convocatoria y de acuerdo con la misma deberá ser el 12 de septiembre cuando se lleve a cabo la votación para renovar la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal (CDE).

Hasta el momento, el único que ha levantado la mano para participar es Néstor Camarillo Medina, actual líder del tricolor en el estado, ya que él no fue elegido por la militancia para dicho cargo, sino que fue designado por la dirigencia nacional el año pasado para enfrentar las elecciones, además de que será diputado plurinominal local.

En dicho mes igual deberá llevar a cabo su renovación el PVEM, en donde su dirigente estatal Jaime Natale Uranga no descarta competir por la reelección, pues, aunque igual ocupará una diputación local plurinominal, los estatutos no le prohíben tener ambos cargos.

Sin embargo, ha señalado que esto dependerá de la dirigencia nacional en caso de que otros perfiles busquen competir en la elección interna.

Morena lo hará en octubre

Para finales de octubre, tendrá que hacer lo propio el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque transcendió que debido a la tercera ola de contagios de Covid-19 podría postergarse, ya que para ello necesitan llevar a cabo asambleas presenciales entre sus militantes.

El diputado local con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, es uno de los que se ha apuntado para competir, pues no pudo conseguir la candidatura a la alcaldía de Puebla, aunque también Edgar Garmendia de los Santos, secretario en funciones de presidente, buscaría mantener el cargo, toda vez que no llegaría al Congreso local porque no pudo obtener una diputación plurinominal.

En tanto, en noviembre lo deberá hacer el Partido Acción Nacional (PAN), cuyp Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitió un acuerdo en que solo podrá competir por la dirigencia estatal una mujer, mientras que los hombres pueden hacerlo en la secretaría general.

Esto dará pie a que Genoveva Huerta Villegas pueda relegirse por otros 3 años, lo que ha causado confrontaciones entre militantes, pues hay quienes están a favor y otros en contra, ya que igual había tres hombres que habían levantado la mano: Rafael Micalco Méndez, Marcos Castro Martínez y Francisco Fraile García.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) deberá emitir su convocatoria a finales de septiembre, para que la elección pueda llevarse a cabo en octubre y relevar en el cargo a Fernando Morales Martínez, quien actualmente es el coordinador estatal desde 2018.

Sin embargo, los estatutos del partido establecen que puede reelegirse, por lo que igual buscará competir en el proceso, puesto que hasta el momento nadie más ha manifestado la intención de participar en la contienda interna, además de que igual será diputado plurinominal local a partir de septiembre.

Cuatro mantendrán dirigencias

En Nueva Alianza (NA) no planean renovarse hasta diciembre de 2022, ya que Emilio Salgado Néstor asumió la dirigencia en 2019 por un periodo de 3 años, toda vez que en noviembre de 2018 perdió el registro nacional y se constituyó como un partido local al año siguiente.

En el caso del Partido del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), su renovación será hasta 2023, en el primero de ellos porque fue conformado como un órgano colegiado y su vigencia es hasta agosto de ese año, mientras que, del segundo, apenas fue designada la dirigencia el año pasado y tiene un periodo de tres años.

Pacto Social de Integración (PSI) ha tenido como dirigente desde su creación en 2013 a Carlos Navarro Corro, quien llegará como diputado plurinominal local a partir del 15 de septiembre, pero no se ha dicho nada sobre si habrá cambio en su dirección.

Respecto a los otros cuatro partidos, de Compromiso por Puebla (CPP) su actual líder es Laura Escobar Juárez, pero debido a que no alcanzó la votación del 3 por ciento en la pasada elección, el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició con su extinción.

Misma situación para Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Por México (FXM) y Partido Encuentro Solidario (PES), que tienen registro nacional, pero al no alcanzar el 3 por ciento de los votos, el INE determinó que deben perder su registro, aunque aún están peleando en tribunales.