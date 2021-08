-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la carta responsiva o de “corresponsabilidad” que la SEP pidió presentar a los padres de familia para el regreso a clases presenciales, no será obligatoria, y la tachó como una práctica burocrática.

En su conferencia de prensa matutina, llamó la atención de los funcionarios que propusieron el documento, pues surgió de una “concepción burocrática y autoritaria” heredada por el periodo neoliberal, por lo que se requiere seguir “limpiando de ineficiencias y demoras”.

Expresó que no fue consultado sobre la implementación de la carta responsiva, pues, de lo contrario, se hubiera negado a aplicarla; incluso, aseveró que “es un producto del ocio”.

Agregó que tampoco los docentes tienen como obligación regresar a las aulas, pues: “si hay maestros que no quieren dar clases no hay problema, pero si estamos a favor de la educación y nos importa debemos demostrarlo con hechos, si no el discurso se convierte en demagogia”.

Cabe mencionar que el documento de “corresponsabilidad” es una de las 10 medidas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que realizará para un regreso a clases presenciales seguro, lo cual causó muchas críticas en redes sociales.

Gobierno continuará simplificando trámites

López Obrador aseveró que su administración continuará avanzando para que todo se simplifique, no haya tantos trámites o trabas burocráticas, pues la mayoría de la población actúa de manera responsable.

Recordó que un ejemplo de lo anterior fue que al inicio de la pandemia los pobladores acataron las medidas de distanciamiento y aislamiento social, lo que permitió tener una buena respuesta ante el aumento de los casos.