Sobrecostos en obras de Campeche y Coparmex reclama al fisco

Coparmex: campaña histérica vs el fisco// SAT: devoluciones en tiempo y forma// Estados Unidos: segundo Vietnam

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como no sabe más que gritar y armar escándalos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exige al gobierno federal dejar de financiarse a costa de la liquidez de las empresas privadas, por lo que es necesario que no obstaculice las devoluciones de saldos tributarios a favor, por tratarse, dice, de una conducta moralmente reprochable. Además, la autoridad fiscal debe agilizar la entrega de citas.

Esa es la histérica acusación del organismo patronal (acompañado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos), aunque al mismo tiempo reconoce que carece de datos puntuales sobre el monto detenido en devoluciones, siquiera entre los asociados de la organización, para sostener sus dichos (La Jornada, Dora Villanueva). Entonces, ¿en qué se basa para sustentar su acusación? Fácil: en una encuesta levantada por ella misma, aún incompleta, como lo reconoce.

Pues bien, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, detalla que las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma, de lo contrario el fisco pagaría intereses; el servidor público que ocasione un rezago injustificado deberá pagar esos intereses con recursos propios; ningún ser-vidor público tiene incentivos para retrasar una devolución. Al contrario, en 2021 disminuyó 5 días el tiempo promedio de resolución de devoluciones, respecto de 2020, esto sin considerar las automáticas.

La mafia del poder hídrico

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el invitado principal fue Eduardo Tricio Haro, el poderosísimo presidente del Grupo LaLa, productor, comercializador y distribuidor de productos lácteos (entre otros).

De entrada, en el acto realizado en Lerdo, Durango, para insistir en la importancia de un plan denominado Agua Saludable, Tricio fue anunciado en un significativo orden jerárquico: primero el presidente de la República, luego los gobernadores de Durango (el panista José Rosas Aispuro) y Coahuila (el priista Miguel Ángel Riquelme), que en sus alocuciones lo mencionaron expresamente; enseguida el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, quien de manera abierta saludó “también afectuosamente” al citado Tricio (https://bit.ly/3jVXYQn ) y, luego, quien marcadamente ha sido señalado como responsable y beneficiario de la crisis hídrica que se vive en la región binacional conocida como Comarca Lagunera o La Laguna.

Nadie, en ese estrado en el que se le concedió un asiento de privilegio al empresario agropecuario, señaló directamente el grado de responsabilidad de Lala. El presidente de México habló en lo general, como lo ha hecho en otros actos públicos: “entiendo de que en otros tiempos o en otras circunstancias había la desconfianza de que unos acaparaban el agua y dejaban sin agua a la gente, que sólo los influyentes podían tener agua y acapararla. Eso ya no sucede, ya no son esos tiempos (…) mi único amo es el pueblo. No soy un sirviente de potentados”.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Paso al frente. José Luis Alomía, uno de los médicos que ha estado al frente de la estrategia contra la pandemia de covid, deja la dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Apenas el viernes pasado recibió un reconocimiento en Gestión de Salud Institucional por su trabajo y por su participación en el diseño e implementación de métodos para atender la emergencia sanitaria. Junto con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fueron el equipo que ha informado día a día en las conferencias vespertinas. Hoy comenzará como encargado de despacho Ricardo Cortés Alcalá. Le han deseado éxito en su próxima encomienda, que pocos saben hasta ahora: se va de secretario de Salud a Sonora. No es un regalo, eso se gana.

2. Pulcritud, divino tesoro. El sexto informe de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, es un compendio de buenos modelos. Por ello se le vio sonriente este fin de semana. Jorge Herrera, coordinador de la bancada del Verde, respondió a la rendición de cuentas, en nombre del Congreso estatal: “Querétaro es una tierra de gente que promete y cumple, y usted, gobernador, ha cumplido, prueba de ello es que, de acuerdo con todas las encuestas, los queretanos en su mayoría aprueban y reconocen su trabajo y el de su equipo”. Consolidación, adecuado manejo de los recursos, transparencia y trabajo permanente, son algunos de los rubros destacados. Estabilidad y gobernanza al más alto nivel. ¿Qué sigue? Ya. La presidencia del PAN.

3. Irregularidades. Carlos Miguel Aysa, el gobernador de Campeche, se va endeudado con la sociedad. Un breve recuento: sin aclarar el destino de 10 mdp para una caseta en el Puente La Unidad, en Ciudad del Carmen. Y según medios independientes estatales, Campeche queda en semáforo rojo en delincuencia, construyó sin permisos ambientales un mirador turístico en Sabancuy, entregó patrullas a sobrecosto, obras inconclusas, polémicas y protestas de algunos sectores sociales. De entre todas estas notas negativas hay una que sí es absolutamente positiva: le quedan unos días al frente de la silla gubernamental. Campeche no está mejor después de la dupla Alejandro Moreno/Carlos Miguel Aysa, admítanlo.



