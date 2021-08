-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a la escuela, ante el regreso a clases presenciales, contarán con la opción de la educación a distancia, ya que nada será obligatorio.

En su conferencia de prensa matutina, aseveró que aunque “se corren riesgos”, tiene la confianza de que si existen contagios de Covid-19 se atienda a los menores y se les proteja.

Aseguró que aunque nada se realizará por la fuerza, tiene la obligación de iniciar con la educación presencial, no sólo por lo educativo, sino también por lo social, ya que “necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos” a los videojuegos.

Comentó que hay una notoria campaña de sus opositores a oponerse al regreso a clases presenciales, señalando el supuesto aumento de casos de coronavirus en los menores.

Refirió que actualmente existe una relación fraterna entre el gobierno y los maestros, pues no se les reprime, ni impone medidas como la reforma educativa en 2013, por lo que tiene la confianza de que encabezarán la vuelta a las aulas.

SEP rehabilita 50% de escuelas vandalizadas

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública (SEP), señaló que se han rehabilitado 5 mil de las 10 mil instituciones que fueron bandalizadas, además de que la cantidad sólo representa el 2 por ciento del total de 265 mil escuelas.

Explicó que en las aulas donde aún se presentan daños, estos son mínimos, como vidrios o pintura afectada, por lo que el programa La Escuela es Nuestra se aplicará en 57 mil instituciones.

Manifestó que se realizó un acuerdo con los 32 secretarios de Educación estatales, en el tema del protocolo de salud y la organización de las actividades escolares, el cual se presentará la próxima semana.

Informó que en estas semanas se ha iniciado el “tequio” o trabajo comunitario en las aulas y en los próximos días se darán talleres intensivos, así como se realizarán consejos técnicos con los educadores.