Aseguran mamás que no hay medicamentos para niños con cáncer en Puebla

Madres de niños con cáncer que perdieron la vida a causa de esta enfermedad recriminaron que el gobierno estatal haya dicho que en Puebla hay medicamentos oncológicos y una atención completa, pues si así fuera “varios pacientes aún estarían vivos”.

En rueda de prensa, al interior del parque de la Niñez, pidieron a las autoridades tanto locales como a nivel federal humanidad, sensibilidad y respeto para los niños y adolescentes con cáncer, así como que no mezclen este tema con la política, pues es un problema grave que necesita apoyo.

Por una parte, María Luisa Cuautle López, mamá de Víctor de 12 años, a quien le diagnosticaron la enfermedad en marzo del año pasado y murió apenas el 28 de junio de este 2021, comentó que, aunque se ha presumido que el Hospital del Niño Poblano es de primer nivel, no es así.

Esto, porque dijo que se necesitan quimioterapias completas y puntuales, atención en especialidades, equipamiento y aparatos dignos para el nosocomio como el que se usa para radioterapia, así como medicamentos oncológicos del cuadro básico.

“Pedimos a todas las autoridades que trabajen en beneficio de estos niños con cáncer de Puebla y el país, estamos viviendo día a día los pacientes con diagnóstico de cáncer, pero igual los estamos viendo morir mientras ustedes pelean el cáncer avanza y las consecuencias son graves, pues son pérdidas de vidas humanas”, pronunció.

Refirió que, en primera instancia, no recibieron a su hijo porque “no había cupo”, por lo que tuvo que ir a un privado por unos días donde lo intubaron, y después regreso al del Niño Poblano, pero debido a que la atención no fue oportuna su hijo no pudo salvarse y sólo aguantó un año y tres meses.